SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma falha elétrica na rede aérea da Linha 11-Coral da CPTM provocou uma explosão na fiação e atrapalhou a circulação de trens na noite de ontem, na região de Calmon Viana, em Poá, região metropolitana de São Paulo.

Nas redes sociais, usuários relataram ter visto uma explosão próxima à estação Calmon Viana. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) confirmou o problema, mas destacou que o serviço já está funcionando normalmente. CPTM afirmou que a ocorrência foi causada por uma falha na rede aérea de energia e que ninguém ficou ferido. A companhia disse que acionou equipes para atuar no local e normalizar a operação.

Por causa do problema, os trens circularam por via única entre Jundiapeba e Calmon Viana das 18h40 às 20h18. Durante a ocorrência, a circulação chegou a ser totalmente interrompida entre Suzano e Calmon Viana e os passageiros foram orientados a usar a Linha 12-Safira.

Ônibus do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) foram acionados para atender passageiros no trecho afetado. A operação emergencial foi usada enquanto a circulação de trens estava restrita.

Esta é a terceira falha na linha 11-Coral em 15 dias. Na terça-feira passada (23), a linha registrou um problema sistema automático de sinalização entre as estações Tatuapé e Brás, o que causou lentidão e maior espera entre as estações.

Poucos dias antes, na sexta-feira (19), a linha também operou com lentidão nas primeiras horas do dia. Dessa vez, o registro foi de erro em um aparelho de mudança de via na região da estação Palmeiras-Barra Funda.