SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Wesley Gabriel de Jesus Silva, de dez anos, morreu após ficar internado na UTI por um acidente em uma quadra esportiva em Itajaí (SC). A informação foi confirmada pela prefeitura.

Acidente ocorreu em 21 de junho, em uma quadra que passava por reformas no bairro Nossa Senhora das Graças. Crianças brincavam no local no momento em que a trave atingiu a cabeça de Wesley. A prefeitura diz que apura as circunstâncias do caso.

Menino foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao hospital. Ele chegou a passar por cirurgia e estava internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas morreu hoje.

Prefeitura confirmou a morte e divulgou nota de solidariedade à família. "A partida precoce de uma criança representa uma dor impossível de mensurar e comove toda a comunidade", diz o texto. "Que a memória de Wesley permaneça viva no coração de todos que o conheceram, trazendo conforto por meio das lembranças de sua infância, e dos momentos compartilhados com aqueles que o amavam", afirmou a Prefeitura de Itajaí, em nota oficial.