SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a suspensão do lote 61/411 do repelente contra insetos Repele, fabricado pela Mavaro Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. A medida proíbe a venda, a distribuição e o uso dos produtos pertencentes ao lote.

A empresa disse à Anvisa que fará o recolhimento de todos os itens que integram o lote comprometido. Consumidores que tenham unidades do lote não devem utilizar o produto.

Procurada, a empresa afirma que identificou um desvio pontual no processo de fabricação desse lote e, desde então, adotou medidas corretivas e preventivas, incluindo o rastreamento dos clientes e canais que receberam o produto, o recolhimento das unidades impactadas e a substituição das unidades recolhidas.

Segundo a Anvisa, a interdição cautelar é uma medida preventiva adotada quando há indícios de que determinado produto pode não atender aos requisitos estabelecidos pela regulamentação sanitária.

A decisão foi divulgada após a conclusão de um processo iniciado em 20 de maio, quando a Anvisa determinou a interdição cautelar do mesmo lote. Não foram informados os locais de distribuição das unidades.

Na ocasião, a medida foi baseada em um laudo emitido pelo Instituto Adolfo Lutz (Lacen-SP), que reprovou o produto em um teste que avalia a eficácia do princípio ativo IR3535.

O IR3535 é uma substância sintética utilizada em repelentes de insetos que atua formando uma barreira de odor sobre a pele, interferindo na capacidade dos insetos de localizar o hospedeiro.