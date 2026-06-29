SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A festa é azul na amazônia. O Boi Caprichoso venceu o 59º Festival de Parintins (AM), que ocorreu no último fim de semana. Com o tema "Brinquedo que Canta seu Chão", o boi-bumbá apresentou o pertencimento, a ancestralidade e a sua relação com território amazônico.

A apuração das notas dos 21 itens, realizada nesta segunda (29) na arena do Bumbódromo, sagrou o 27º título do Caprichoso. O boi preto da estrela azul somou 1.259 pontos contra 1.258,3 do rival Garantido.

"É muito especial para todos nós. Tem muito trabalho, muita doação, muita dedicação de um grupo que colocou muito amor, muito sentimento nessa vitória. A entrega foi muito especial. Eu quero parabenizar todos os conselheiros, toda a nossa diretoria, todos os nossos itens", disse presidente do Caprichoso, Rossy Amoêdo, em coletiva de imprensa após a apuração.

Vermelho e azul dividiram Parintins, a 369 quilômetros de Manaus, entre sexta (26) e domingo, quandos os bois Garantido e Caprichoso se apresentaram. A cidade com mais de 96 mil habitantes se viu dobrar de tamanho, ao receber cerca de 100 mil visitantes para o evento.

A programação é reconhecida como um dos maiores eventos culturais do país, por impulsionar o turismo, movimentar a economia criativa e fortalecer a valorização das manifestações populares amazônicas.

O festival já conhecido nos estados do Norte ganhou mais visbilidade nacional com a participação das representantes do item 9 (cunhã-poranga) na edições 24 e 26 do Big Brother Brasil, da TV Globo.

Isabelle Nogueira, do Garantido, entrou na casa mais vigiada do país em 2024, enquanto Marciele Albuquerque, do Caprcichoso, participou da edição deste ano. As cunhãs estamparam a capa da revista Glamour neste mês para divulgar a riqueza cultural do festival.

OS 21 ITENS AVALIADOS NA COMPETIÇÃO

Musical

Apresentador

Levantador de Toadas

Marujada

Amo do Boi

Toada

Galera

Organização Conjunto Folclórico

Cênico e Coreográfico

Ritual Indígena

Porta-Estandarte

Sinhazinha da Fazenda

Rainha do Folclore

Cunhã-Poranga

Boi-Bumbá (Evolução)

Pajé

Povos Indígenas

Tuxauas

Coreografia

Artístico

Figura Típica Regional

Alegorias

Lenda Amazônica

Vaqueirada