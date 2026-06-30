RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem de 44 anos morreu após cair de uma altura de cerca de 150 metros durante uma trilha na Pedra do Macaco, em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu na manhã de domingo (28).

A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Caio Rocha Aguiar Azevedo. Segundo relatos de pessoas que participavam do passeio, ele integrava um grupo de trilheiros que havia saído de Araruama, na região dos Lagos fluminense, para percorrer o trajeto.

De acordo com testemunhas, Caio subiu em um ponto mais alto para fazer imagens e, ao tentar descer, perdeu o equilíbrio e caiu em uma área de mata fechada.

O momento da queda foi registrado em vídeo por pessoas que acompanhavam a trilha, e as imagens passaram a circular nas redes sociais.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 11h30. Segundo a corporação, o resgate foi considerado complexo devido ao terreno íngreme e à vegetação densa no local da queda.

Equipes dos quartéis de Maricá e de Niterói participaram da operação, que contou com apoio de helicóptero. O acesso ao ponto onde a vítima estava levou horas, e o corpo foi localizado durante a tarde. Segundo os bombeiros, Caio já estava morto.

A 82ª DP (Maricá) investiga o caso.

A Pedra do Macaco é um dos principais destinos para trilhas em Maricá. Segundo a prefeitura, o percurso é classificado como de nível médio, com subida íngreme e trechos que exigem apoio de corda. Do alto da formação rochosa, é possível avistar parte do litoral e das lagoas do município.