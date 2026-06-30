SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estação Washington Luís abre suas portas ao público nesta terça-feira (30) e completa a primeira fase da linha 17-ouro do metrô de São Paulo.

A inauguração ao público deve ocorrer após cerimônia com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), marcada para as 10h.

Devido à legislação eleitoral, Tarcísio, que busca a reeleição, só pode participar de inaugurações até 4 de julho (três meses antes do pleito).

Na maratona de eventos, Tarcísio estará à tarde na nova sede do 7º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), no Bom Retiro (centro), e na entrega de moradias populares na Mooca (zona leste).

Na quinta (2) ?a data ainda depende de confirmação?, devem abrir as seis primeiras estações da linha 6-laranja do metrô, que vai ligar a Brasilândia, na zona norte, ao centro da capital paulista. O início do funcionamento do ramal estava previsto para outubro, mas foi antecipado exatamente para que o governador pudesse inaugurá-lo.

As outras sete estações da linha 17-ouro funcionam em horário reduzido (das 10h às 15h, de segunda a sexta-feira) desde o último dia 31 de março. Até 30 de setembro, quando deve começar a operação plena, das 4h40 às 24h, não há cobrança de passagem.

A linha 17-ouro recebe, em média, cerca de 3.500 embarques por dia. Com a estação a ser aberta nesta terça, o número deve passar para 4.000.

O monotrilho em via elevada da zona sul paulistana foi construído em sistema em Y: ou seja, o ramal não vai de uma ponta a outra, há uma ramificação ?no caso, para a Washington Luís. Isso é inédito no metrô de São Paulo.

Segundo o gerente de operações do Metrô, Milton Silva Júnior, três trens rodarão ao mesmo tempo a partir de agora. Um em cada sentido de ida e volta entre as estações Morumbi e Aeroporto de Congonhas e um terceiro entre Brooklin Paulista e Washington Luís.

Quando a operação estiver plena, os trens circularão em formato de carrossel em toda a linha.

O intervalo deles oscila atualmente entre 7 minutos e 8 minutos, mas a meta é reduzi-lo para 3 minutos quando a linha funcionar com sua capacidade máxima.

Desde o início da operação assistida, segundo o gerente de operações, o tempo médio de viagem caiu de 21 minutos para 17 minutos.

A estação Washington Luís fica na região do Jardim Aeroporto, zona sul de São Paulo. O acesso principal é na esquina entre as avenidas Jornalista Roberto Marinho e Washington Luís. O novo trecho tem cerca de 800 metros.

LINHA DO AEROPORTO DE CONGONHAS

A linha 17-ouro foi aberta ao público com 12 anos de atraso ? havia sido prometida para a Copa do Mundo de 2014.

Essa foi a primeira linha de metrô a ser aberta na cidade nos últimos 12 anos ?a última havia sido a 15-prata, também de monotrilho, em 2014.

O ramal tem 6,7 km de extensão e conta com oito paradas, ligando a estação Morumbi ao aeroporto de Congonhas. Ele faz conexões com as linhas 5-lilás do metrô e com a 9-esmeralda, da CPTM.

Na cerimônia de inauguração em março, Tarcísio anunciou o prolongamento da linha até a favela de Paraisópolis, com quatro novas estações. Do outro lado da linha, será construída a estação Vila Paulista, depois da atual Washington Luís.

Segundo o governador, a previsão é que neste ano o metrô realize os estudos técnicos do prolongamento do ramal e, no próximo ano, seja lançada a licitação para contratação da empresa responsável. As obras devem começar em 2028, disse ele.