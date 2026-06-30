SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A notificação surge na tela do celular e você para o que está fazendo para dar uma olhada rápida. Quando vê, passou meia hora na rede social. Também precisa lidar com os emails do trabalho, os avisos da escola do filho, os lembretes na agenda para fazer as compras no mercado e outras tarefas ligadas à casa.

Passar tantas horas conectada ao celular provoca um esgotamento que chamamos de sobrecarga digital. Mas como saber se você está sofrendo desse mal?

Segundo a psicóloga Andréa Krug, consultora em liderança e autora do livro "Vai Encarar? O Guia Definitivo da Sobrevivência na Liderança" (Literare Books International), uma forma de descobrir é observando quanto tempo você passa no celular.

"O dia ainda tem oito horas para você dormir e oito horas para trabalhar. Como você está gastando o tempo restante? Se passa quatro horas em rede social, joguinho e WhatsApp, algo está errado."

Uma das dicas mais importantes para quem quer evitar a sobrecarga digital é desativar as notificações do celular.

"Cada interrupção [momento em que você vê a notificação] vai exigir um novo esforço de atenção e, muitas vezes, a sensação de sobrecarga vem dessa frequência de interrupções e de múltiplas tarefas ao mesmo tempo", afirma a psicóloga organizacional Patrícia Ansarah, fundadora do Instituto Internacional em Segurança Psicológica.

As práticas ligadas à higiene do sono também são valiosas, como a recomendação de desligar o celular pelo menos meia hora antes de dormir. Os estímulos -tanto a luz da tela como o próprio conteúdo de sites de notícias e redes sociais, que geram diferentes sentimentos- trazem ansiedade e tiram o foco, dificultando a chegada do sono.

Também vale a pena refletir sobre a necessidade de responder mensagens instantaneamente. "A cultura da urgência faz com que tudo pareça tão importante que precisa de resposta imediata, quando, na realidade, poucas situações são realmente urgentes", afirma Patrícia.

Uma forma de conseguir isso é estabelecendo limites, nem que para isso seja necessário avisar familiares e amigos de que muitas vezes eles terão que esperar um tempo pelas suas respostas.

Para finalizar, Patrícia sugere uma vida mais distante do digital. "Vá caminhar, conversar presencialmente, ler um livro, ficar quieta ou ouvir música. São ações que ajudam o cérebro a recuperar essa capacidade de atenção e reduzem a fadiga mental."