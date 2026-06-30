SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ar seco predomina neste início de semana em São Paulo. O cenário é de dias com presença de sol e temperatura agradável para a época do ano, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da prefeitura.

Esta terça (30) começa com formação de névoa úmida, mas ainda pela manhã a nebulosidade se dissipa, o sol aparece e passa a predominar, elevando a temperatura. Mínima de 15°C ao amanhecer e máxima de 26°C no meio da tarde. Índices mínimos de umidade são de 38%.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que índices de umidade inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Por isso, cuidados com o corpo devem ser redobrados durante este período.

Na quarta-feira (1º), o cenário deve se repetir com mais um dia ensolarado e seco, aponta a previsão. Temperatura mínima de 16°C na madrugada e máxima de 26°C no meio da tarde, com umidade do ar mínima em torno dos 35%.

SAIBA OS RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

O corpo humano sofre com os efeitos do tempo seco principalmente nas vias respiratórias, aumentando o risco para infecções como gripe e pneumonia. Idosos, crianças e pessoas com o sistema imunológico comprometido têm mais chances de contrair.

Além disso, pessoas com doenças crônicas respiratórias, como asma, bronquite e rinite, possuem mais chance de entrarem em crise durante o tempo seco. A pele também pode sofrer com ressecamento e irritação.

Medidas podem ser tomadas tanto individualmente como coletivamente para prevenir infecções respiratórias. A hidratação é a mais importante, segundo os médicos, mas algumas outras ainda podem ser tomadas:

- Beber de dois a três litros de água por dia;

- Consumir frutas aguadas (abacaxi, laranja, morango, melão e melancia);

- Usar umidificador de ambiente na hora de dormir ou enquanto estiver no cômodo (é importante não usar 24 horas por dia para evitar mofos);

- Frequentar parques e ambientes úmidos, como rios e lagos;

- Evitar exposição ao sol entre 11h e 16h.

Além disso, é importante usar filtro solar e hidratantes para a pele para evitar ressecamento. Os olhos também podem sentir a secura e o soro fisiológico pode ser um aliado.