SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo do professor de surfe Ricardo Ramos, conhecido como Bocão, foi encontrado neste domingo (28) no costão da Avenida Niemeyer, no Rio, pelo Corpo de Bombeiros. O reconhecimento foi feito e o velório ocorrerá hoje.

Ricardo estava desaparecido desde a madrugada de quarta-feira (24). De acordo com relatos feitos ao Corpo de Bombeiros, ele teria mergulhado no mar por volta das 3h, nas proximidades do Hotel Nacional, em direção às Ilhas Tijucas. Ele deixou seus pertences em um quiosque antes de ir para o mar.

Ele era fundador da Escola de Surfe de São Conrado e formou centenas de crianças da comunidade da Rocinha. O filho de Bocão, o DJ Ricardo Ramos, disse que o pai vai ser sempre o rei do surfe. "A aula dele não era o surf. Era alegria. Meu pai ajudou a formar muita gente, centenas de crianças no surf. Um pilar na transformação social de jovens da comunidade".

Ricardo disse que o pai vinha atravessando problemas financeiros. Amigos e familiares se organizaram para custear os valores do funeral, que acontece hoje. O corpo será velado das 11h às 13h na escola de surfe, e o enterro ocorre no Cemitério São João Batista.