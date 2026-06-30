SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde prorrogou a vacinação contra o HPV (papilomavírus humano) para jovens de 15 a 19 anos que não receberam o imunizante na idade recomendada. A estratégia de resgate vacinal que terminaria nesta terça-feira (30) foi estendida até dezembro de 2026.

Desde o segundo semestre de 2025, quando a ação iniciou, foram aplicadas 287.647 doses ?124.172 no sexo feminino e 163.502 no masculino. A pasta estima que pouco mais de 600 mil adolescentes ainda não tomaram a vacina.

A vacina contra HPV passou a ser ofertada no SUS (Sistema Único de Saúde) inicialmente para crianças e adolescentes de 9 a 13 anos. Depois a faixa etária foi ampliada para até 14 anos, contemplando também pessoas imunossuprimidas, vítimas de violência sexual, pacientes de papilomatose respiratória recorrente e usuários de PrEP.

No Brasil, desde 2024, o Ministério da Saúde recomenda a aplicação de apenas uma dose da vacina quadrivalente contra o HPV em meninas e meninos de 9 a 14 anos. O modelo anterior era de duas doses.

Juarez Cunha, diretor da SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações), afirma que a vacina é eficaz e segura. Ela é contraindicada a gestantes.

O vírus HPV pode ser transmitido durante relações sexuais. Ele é associado aos cânceres de colo do útero, de pênis, vulva, ânus e orofaringe, além das verrugas genitais.

Segundo o Inca (Instituto Nacional do Câncer), no Brasil, são estimados 19.310 novos casos de câncer de colo do útero para cada ano do triênio de 2026 a 2028.

A vacina está disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do país.