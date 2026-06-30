SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um menino de 11 anos morreu após cair do quinto andar de um prédio dentro de um condomínio localizado na avenida Tancredo Neves, na região centro-sul de Manaus, na manhã desta terça-feira (30).

Criança, identificada como Pietro, caiu por volta das 9h. No momento da queda, o menino, que era portador de TEA (Transtorno do Espectro Autista), estava na companhia da irmã, uma adolescente de 14 anos. As informações foram repassadas pelo delegado do caso, Gerson Oliveira, em entrevista à imprensa.

Funcionários do condomínio chegaram a acionar o Samu. Os socorristas tentaram reanimar o garoto, mas a morte foi confirmada no local.

Mãe tinha saído de casa para ir a uma consulta médica. "Ela deixou a criança aos cuidados da irmã mais velha e aí ela, em algum momento, talvez não tenha atentado, e permitiu que isso ocorresse", disse o delegado.

Causas do acidente ainda serão investigadas. A suspeita inicial é de que o garoto tenha caído da varanda da apartamento porque a rede de proteção estava rompida.

Delegado disse não haver "nenhuma evidência de que ele tenha sido jogado" do apartamento, mas vai apurar a possibilidade de negligência dos pais. "A gente vai apurar todas as circunstâncias para averiguar se houve negligência da parte da mãe. Mas os pais sempre são responsáveis pela segurança dos filhos", explicou Oliveira.

Delegado falou que o sistema de vigilância interno do condomínio registrou a queda e vai ajudar a elucidar o acidente. "Nós vamos olhar as imagens do condomínio. Elas nos permitem ver a queda da criança, o momento em que ela cai, a forma como ela cai, isso vai auxiliar a perícia", completou.

Polícia Civil reforçou que o caso segue sob investigação. O corpo de Pietro foi recolhido e enviado ao IML. Não há informações sobre o sepultamento da criança.