BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um homem de 25 anos foi preso sob suspeita de femincídio contra a namorada em Barbacena, em Minas Gerais.

Conforme o Ministério Público, Gustavo Dutra Lima é suspeito de ter desferido mais de cem facadas contra a estudante de medicina Leticia de Morais Vasconcelos Rodrigues, 40, mãe de dois filhos.

Procurada, a defesa de Gustavo afirmou que não irá se manifestar durante as investigações.

Em depoimento após a prisão, ele disse que passou a noite com a vítima, mas negou participação no crime. Ele ficou em em silêncio sobre os demais fatos e se recusou a fornecer a senha dos aparelhos eletrônicos apreendidos, segundo a polícia.

Ainda de acordo com a investigação, Gustavo fugiu do local do crime e foi preso em flagrante na manhã de domingo (28) em Bom Jardim de Minas, a cerca de 100 km de Barbacena.

Ele estava com pertences da vítima, entre eles o celular, um tablet, cartões bancários, documentos pessoais e a chave do carro dela, afirmaram os agentes.

A polícia disse que foi acionada na noite de sábado (27), após a vítima ser encontrada morta, com indícios de crime violento, no apartamento onde morava.

Conforme a corporação, amigos e familiares disseram que desconfiavam de Gustavo porque o relacionamento dele com a vítima era conturbado. Segundo os depoimentos, ele apresentava comportamento possessivo e fazia ameaças frequentes a ela.

A Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva (sem prazo para soltura). A decisão atendeu a pedido do Ministério Público.

O juiz de plantão Alanir José Hauck Rabeca disse que a gravidade do caso e o risco de fuga do suspeito justificam a manutenção da prisão.

Em audiência de custódia conduzida na última segunda-feira (29), o juiz da 2ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Barbacena confirmou a decisão anterior de prisão preventiva.

A faculdade onde Leticia estudava, em Barbacena, lamentou a morte da estudante em publicação em uma rede social.