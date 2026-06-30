SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos, 39, baleado na cabeça no sábado (27), durante um atentado, tem quadro clínico grave, mas estável, informou a PM na tarde desta terça-feira (30).

Pimentel está internado na UTI do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, no ABC paulista. Segundo o boletim divulgado pela corporação na tarde de hoje, não há alterações significativas em relação à avaliação anterior, mas o quadro ainda é considerado grave.

O boletim médico aponta sinalização positiva quanto à possibilidade da redução do nível de sedação. "A equipe médica segue acompanhando o caso de forma contínua, com reavaliação diária das condutas em conjunto com a Neurocirurgia", diz a nota.

O policial foi baleado minutos após deixar uma academia, no sábado (27). Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens em uma motocicleta se aproximaram dele e efetuaram os disparos quando ele parou também de moto em um semáforo da avenida Goiás, em São Caetano do Sul.

A Justiça de SP decretou a prisão temporária, por 30 dias, de dois suspeitos, de 40 e 52 anos. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), um terceiro homem, de 24 anos, esteve no DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa) acompanhando o pai detido, mas não foi preso. A polícia ainda tenta identificar outros suspeitos e esclarecer a motivação do atentado.

Ronickson é irmão de Eloá Cristina Pimentel. Ela tinha 15 anos quando foi mantida em cárcere privado e assassinada pelo ex-namorado Lindemberg Alves, em 2008, em Santo André.

O tenente ingressou na Polícia Militar em 2009, após servir como fuzileiro naval na Marinha entre 2006 e 2009. Em 2015, tornou-se oficial da corporação após concluir a formação na Academia do Barro Branco. Desde 2019, integra a Rota, tropa de elite da PM paulista.

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