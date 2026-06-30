SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um banco de bronze em homenagem a Mauricio de Sousa foi inaugurado na avenida Paulista, em São Paulo, marcando o início das comemorações pelos 90 anos do cartunista, escritor e empresário.

Além da nova escultura, a capital receberá nas próximas semanas desfile temático, esculturas gigantes, exposição urbana, oficinas de leitura e distribuição gratuita de gibis.

A programação homenageia um dos principais nomes da literatura infantojuvenil brasileira e criador da Turma da Mônica, cuja obra foi reconhecida oficialmente como patrimônio cultural imaterial da cidade de São Paulo

Instalada em frente ao Parque Trianon na última sexta-feira (26), a escultura faz parte da homenagem da Prefeitura de São Paulo. Concebida para incentivar a convivência e a interação do público, a obra convida moradores e visitantes a se sentarem ao lado de Mauricio de Sousa e de oito personagens que marcaram gerações de brasileiros: Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, Chico Bento, Milena, Horácio e o cãozinho Bidu

Ao fundo, o Masp (Museu de Arte de São Paulo) completa o cenário, reunindo em um mesmo espaço dois importantes símbolos da cultura brasileira.

Para Marcos Saraiva, neto do artista, presidente executivo do Instituto Mauricio de Sousa e diretor executivo da MSP Estúdios, a homenagem representa um reconhecimento à contribuição de Mauricio de Sousa para a cultura brasileira.

"Ver meu avô eternizado ao lado de seus personagens, em um lugar tão simbólico para São Paulo quanto a avenida Paulista, é muito emocionante para toda a nossa família. Essa homenagem valoriza o legado que ele construiu ao longo da vida e transforma sua obra em um patrimônio afetivo da cidade", afirmou, em nota divulgada pela prefeitura.

Segundo ele, a localização da escultura também deve aproximar novos públicos do universo criado por Mauricio de Sousa.

"A Paulista recebe pessoas do mundo inteiro. A expectativa é que esse seja um dos monumentos mais fotografados e visitados do Brasil. Quem já conhece a Turma da Mônica poderá viver essa experiência de perto. E quem ainda não conhece terá a oportunidade de descobrir a história do Mauricio e entender o legado que ele deixou para a cultura brasileira."

Produzida em bronze, a escultura pesa 450 quilos e mede 2,90 metros de largura, 1,30 metro de altura e 1,01 metro de profundidade. A peça está fixada ao solo para garantir segurança e preservação.

A obra é assinada pelo escultor Eduardo Santos, autor da estátua do técnico Telê Santana, dos bustos dos jogadores Zico e Júnior e da estátua do ex-lateral corintiano Zé Maria.

O monumento também conta com recurso de audiodescrição disponível na placa informativa, ampliando a acessibilidade para o público.

Desde o domingo (28), três gigantes infláveis inspirados em personagens do universo de Mauricio de Sousa ocupam espaços culturais da cidade. O Sansão foi instalado na Biblioteca Mário de Andrade, o Bidu foi colocado em frente ao Theatro Municipal e um inflável de Mauricio de Sousa pode ser visitado no Centro Cultural São Paulo.

As celebrações seguem em julho com uma exposição urbana formada por 91 esculturas de personagens da Turma da Mônica distribuídas por parques, praças, bibliotecas, centros culturais e outros espaços públicos das regiões Centro, Norte, Sul, Leste e Oeste da capital.

Além da experiência artística, a mostra contará com recursos de gamificação e interação digital. Por meio de QR Codes instalados nas esculturas, o público poderá acessar conteúdos exclusivos, cumprir missões e acumular pontos à medida que visita os diferentes personagens espalhados pela cidade.

A programação inclui ainda oficinas gratuitas de mediação de histórias na Biblioteca Mário de Andrade, nos dias 4, 15 e 25 de julho. Inspiradas no universo da Turma da Mônica, as atividades têm como objetivo estimular a leitura, a criatividade e a formação de novos leitores.

Como parte das comemorações, o Instituto Mauricio de Sousa também doou 22 mil gibis e 800 livros para distribuição gratuita pela Prefeitura de São Paulo, por meio da rede do Sistema Municipal de Bibliotecas, formada por bibliotecas públicas de bairro e unidades instaladas nos CEUs.

As publicações serão entregues à população na volta às aulas, reforçando um dos principais legados da obra de Mauricio de Sousa: o incentivo à leitura, à alfabetização e à formação de gerações de leitores ao longo das últimas décadas.