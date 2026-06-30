HAMBURGO, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - Numa conferência internacional sobre sustentabilidade com forte presença do setor privado, o ex-subsecretário-geral da ONU Achim Steiner afirmou que a elite do Brasil vê a amazônia como uma "fronteira barata" para a expansão da economia, o que torna difícil uma mudança mais estrutural na região.

Essa visão é a mesma nos outros países da região amazônica, segundo ele. "Isso é o que o dinheiro faz. O dinheiro busca o curto prazo, e a amazônia é como um prêmio de loteria de curto prazo", disse Steiner à Folha de S.Paulo.

Ex-diretor do Pnud e do Pnuma, programas das Nações Unidas para meio ambiente e desenvolvimento, Steiner preside a Conferência de Sustentabilidade de Hamburgo, na Alemanha, realizada pelo terceiro ano seguido, nesta segunda (29) e terça-feira (30).

O evento é promovido pelo Ministério de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha, além de Pnud, Município de Hamburgo e Fundação Michael Otto.

Representantes de governos, sociedade civil, academia e empresas discutiram as principais pautas ambientais e de transição energética, na esteira de negociações em palcos diplomáticos oficiais, como as as conferências do clima da ONU ?a última, COP30, foi realizada em Belém, em novembro.

Nas cidades amazônicas, existe um corredor de possibilidades econômicas muito estreito, segundo Steiner, o que influencia a vida de quem vive ali. Por isso, investimentos precisam levar em conta as características do lugar, com adaptabilidade à realidade da floresta, na visão do ex-dirigente da ONU.

Grandes obras de infraestrutura na amazônia impactam, invariavelmente, comunidades tradicionais. E regiões de fronteira agrícola, como o sul do Amazonas, Rondônia, Acre e Mato Grosso, são também arcos de desmatamento.

"Os países como um todo não estão investindo o suficiente em conectar essas economias porque basicamente as veem como marginais", disse. "O dinheiro está em São Paulo, em Minas Gerais, em Porto Alegre."

O ex-diretor da ONU, pesquisador sênior da Universidade de Oxford, diz que existe uma "batalha por sobrevivência" na amazônia e que é preciso discutir, do ponto de vista da viabilidade econômica, a infraestrutura ecológica na região.

A COP30, na visão dele, foi importante em termos de avanços diplomáticos e estará nos "livros de História" por ter havido um posicionamento dos países em relação ao boicote feito por Donald Trump aos assuntos de multilateralismo e sustentabilidade.

Poucas horas após voltar ao cargo de presidente dos Estados Unidos, Trump anunciou a retirada do país do Acordo de Paris, o pacto assinado em 2015 para definição de metas globais e redução de gases de efeito estufa. Autoridades norte-americanas de alto nível não participaram da COP30.

"Belém estará nos livros de História como o momento em que o mundo disse: América, você pode não querer fazer parte disso, mas o ?trem? está seguindo em frente", afirmou Steiner. "A América não apareceu. Todo o resto do mundo apareceu."

A conferência foi um teste de sobrevivência para o braço da ONU que cuida de mudanças climáticas e para o próprio Acordo de Paris, segundo o ex-diretor das Nações Unidas. "A COP de Belém, como crédito da diplomacia brasileira, não permitiu que os Estados Unidos paralisassem todo o processo de discussões climáticas."

"Não havia grandes decisões a serem tomadas, mas sim a serem implementadas," conforme Steiner. Outro mérito, segundo ele, é que a proposta brasileira de um roteiro global para a eliminação gradual de combustíveis fósseis, que deve ser apresentado na COP31, na Turquia, em paralelo às negociações oficiais.

"Você verá cada vez mais isso nas COPs", diz o responsável pela conferência de Hamburgo, em relação às discussões sobre a eliminação gradual de combustíveis fósseis.

Na COP30, o governo Lula (PT) propôs discussões para eliminação gradual do uso de petróleo, embora estimule a prospecção para exploração de combustíveis fósseis na costa amazônica. A Petrobras perfura um poço no chamado bloco 59, a 160 km de Oiapoque (AP), e deve concluir esse processo exploratório em agosto, o que pode abrir uma nova frente de extração de óleo.

"É preciso reconhecer que ainda precisamos de combustíveis fósseis por décadas. Não é como se todo mundo precisasse parar imediatamente. Isso não funcionaria. Vamos encontrar uma forma inteligente para essa eliminação gradual", avalia Steiner.

O repórter viajou a convite da Conferência de Sustentabilidade de Hamburgo