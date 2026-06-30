SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cintia Pimentel, esposa do tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos, baleado na cabeça enquanto aguardava em um semáforo em São Caetano do Sul (SP), disse hoje que a família segue esperançosa com a recuperação do policial, irmão de Eloá Pimentel.

Esposa agradeceu apoio recebido. Em carta aberta publicada nas redes sociais, Cintia Pimentel afirmou ser grata pelas mensagens, orações e demonstrações de carinho desde que o policial foi baleado.

Família diz que recuperação traz esperança. Segundo ela, parentes acompanham as pequenas melhoras no quadro de Ronickson Pimentel dos Santos e seguem confiantes na recuperação do tenente da Rota.

"Minha prioridade, agora, é estar ao lado do Ronickson e da minha família. Seguimos esperançosos com as pequenas melhoras do seu quadro, celebrando cada passo da recuperação e confiando que Deus continuará conduzindo esse processo. Cintia Pimentel, nas redes sociais

Cintia pediu que informações sejam buscadas em canais oficiais. A esposa do policial orientou que as atualizações sobre o estado de saúde sejam acompanhadas apenas pelos perfis oficiais, especialmente o da Rota, para evitar a disseminação de informações incorretas.

Policial foi baleado ao parar em um semáforo. Ronickson Pimentel dos Santos havia deixado uma academia quando foi atacado por dois homens em uma motocicleta, na tarde de sábado (27), na avenida Goiás, em São Caetano do Sul (SP). Câmeras de segurança registraram o momento dos disparos.

Justiça decretou prisão de dois suspeitos. A Justiça de São Paulo determinou a prisão temporária, por 30 dias, de dois homens, de 40 e 52 anos. Um terceiro investigado, de 24 anos, compareceu ao DHPP acompanhando o pai, mas não foi preso. A polícia ainda busca identificar outros envolvidos e esclarecer a motivação do crime.

Tenente é irmão de Eloá Pimentel. Ronickson é irmão de Eloá Cristina Pimentel, assassinada aos 15 anos pelo ex-namorado Lindemberg Alves, em 2008, em Santo André, na Grande São Paulo.

Integra a Rota desde 2019. O policial ingressou na PM em 2009, após atuar como fuzileiro naval na Marinha. Em 2015, tornou-se oficial da corporação ao concluir a formação na Academia do Barro Branco e, quatro anos depois, passou a integrar a Rota, tropa de elite da Polícia Militar paulista.

Policial segue internado em estado grave. Ronickson Pimentel está na UTI do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, no ABC paulista. Segundo boletim divulgado pela corporação na tarde de hoje, não houve mudanças significativas no quadro clínico em relação à avaliação anterior.

Médicos avaliam reduzir a sedação. O boletim aponta sinais positivos para a diminuição do nível de sedação. A equipe médica informou que o caso segue sendo acompanhado diariamente, com reavaliações conduzidas em conjunto com a Neurocirurgia.