SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um manobrista de 38 anos foi preso em flagrante, na madrugada de domingo (28), sob suspeita de estuprar e manter em cárcere privado a própria filha, uma adolescente de 13 anos, em Hortolândia, interior de São Paulo.

Segundo a polícia, a adolescente gravou um áudio em que registrou o abuso sexual. A menina conseguiu fugir da casa onde estava e pedir ajuda.

Os supostos abusos seriam frequentes, de acordo os investigadores. Um dos últimos, que foi gravado em áudio, teria ocorrido durante o jogo da seleção brasileira contra a Escócia pela Copa do Mundo, no dia 24.

A vítima foi com a mãe, uma auxiliar de produção, até a Delegacia de Hortolândia.

O homem foi detido e, na delegacia, resistiu à prisão, sendo necessário usar força moderada para colocá-lo dentro da cela, de acordo com o boletim de ocorrência.

O Conselho Tutelar foi acionado, já que a adolescente foi considerada em situação de vulnerabilidade. Ela foi entregue as cuidados de uma avó.

A mãe é investigada por suspeita de negligência. Segundo o registro policial, os abusos sexuais ocorriam havia anos e, mesmo alertada pela filha, a mulher não teria tomada providências.

A adolescente foi levada ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana, onde passou por exames sexológicos.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável, sequestro e cárcere privado, e resistência.