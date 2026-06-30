SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que pretende retirar a concessão da linha 17-ouro e deixar a gestão do ramal com o Metrô.

A linha faz parte do contrato de concessão de 2018 com a ViaMobilidade, do grupo Motiva, que inclui a linha 5-lilás, do metrô.

A linha foi inaugurada em 31 de março, em processo de operação assistida, em horário reduzido, mas ainda sobre controle do Metrô.

"Hoje essa linha já está concedida para a ViaMobilidade, mas existe uma intenção minha [de manter com o Metrô], e eu vou tratar isso, porque por um lado eu quero fazer novos investimentos nas linhas da ViaMobilidade e por outro lado me parece razoável que o Metrô continue operando [a linha 17-ouro]", afirmou, ao ser questionado pela Folha se a concessionária iria assumir o controle total do monotrilho em outubro, quando começa a operação plena, com horário de funcionamento das 4h40 à meia-noite.

"Isso é uma tendência que já está em estudo hoje. De manter com o Metrô, que já está fazendo isso bem", disse.

Durante evento de inauguração da estação Washington Luís, a última da primeira fase da linha 17-ouro, na manhã desta terça-feira (30), Tarcísio voltou a admitir que mudou os planos de passar as linhas do Metrô para a iniciativa privada

"A capacidade que a gente tem é de mudar de opinião", disse a jornalistas. "A gente não concede algo por conceder. A realidade é que o Metrô está operando muito bem. Estou pensando é em expandir as linhas operadas pelo Metrô ", afirmou.

Os planos de expansão do metrô incluem ampliação das linhas 2-verde e 15-prata, além dos novos ramais 6-laranja (que terá trecho inaugurado nesta quinta-feira), 19-celeste, 20-rosa, 21-vinho e 22-marrom.

Sobre a desistência de passar a linha 17 para a ViaMobilidade, Tarcísio disse que pode compensar diferenças de reequilíbrio econômico-financeiro com a quebra de contrato em projetos de ampliação das linhas já operadas pela concessionária.

Segundo ele, o aditivo de contrato para expansão da linha 5-lilás do metrô, com mais duas estações até o Jardim Ângela (zona sul), está próximo de sair. Ele também citou projeto para ampliação da linha 9-esmeralda até Parelheiros, no externo sul da capital paulista. "Diria que é favorável ao estado porque essa linha é deficitária."

Questionada sobre a possível perda da concessão da linha 17-ouro, a ViaMobilidade disse que não há nenhuma negociação e que a linha 17 segue sendo operada pelo Metrô.

Na entrevista desta terça, Tarcísio também falou que há dificuldade de mobilizar operadores estrangeiros. "E também não se pode concentrar todo o transporte na mão de poucos operadores", disse.

Em maio, o presidente do Metrô, Antonio Julio Castiglioni Neto, afirmou em entrevista à Folha que na sua opinião o metrô não deve ser concedido à iniciativa privada.

"Eu não acho que essa empresa deva ser privatizada. Eu não acho que as linhas hoje operadas pelo Metrô devam ser concedidas", disse.

HORÁRIO AMPLIADO

A partir de quarta (1º), as estações da linha 17-ouro terão o horário de funcionamento ampliado, recebendo passageiros das 9h às 16h. Até 30 de setembro, quando deve começar a operação plena, das 4h40 às 24h, não há cobrança de passagem.

A linha 17-ouro recebe, em média, cerca de 3.500 embarques por dia. Com a estação aberta nesta terça, o número deve passar para 4.000.

O monotrilho em via elevada da zona sul paulistana foi construído em sistema em Y: ou seja, o ramal não vai de uma ponta a outra, há uma ramificação ?no caso, para a Washington Luís. Isso é inédito no metrô de São Paulo.

Três trens rodarão ao mesmo tempo a partir de agora. Um em cada sentido de ida e volta entre as estações Morumbi e Aeroporto de Congonhas e um terceiro entre Brooklin Paulista e Washington Luís.

LINHA 6-LARANJA

Tarcísio também confirmou que as seis primeiras estações da linha 6 -laranja do metrô serão inauguradas na quinta-feira (2). A operação ao público devem começar na sexta-feira (3).

Nessa primeira fase, a linha vai operar das 10h às 15h, de segunda a sexta-feira, exceto em feriados, entre as estações João Paulo 1º, na zona norte, e Perdizes, na zona oeste. Não será feita cobrança de passagem.