SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir desta terça-feira (30), os medicamentos à base de semaglutida da Eurofarma chegam às farmácias de todo o país com os novos preços anunciados pela farmacêutica.

Segundo a Eurofarma, as doses iniciais passam a custar a partir de R$ 295, e a continuidade do tratamento pode ser feita a partir de R$ 309, valores com descontos de até 48% para quem está no programa.

No portfólio estão dois produtos. O Poviztra é indicado para obesidade, sobrepeso associado a comorbidades e gordura no fígado, além de redução do risco cardiovascular em adultos com doença cardiovascular estabelecida. O Extensior é indicado para diabetes tipo 2 e para proteção renal e cardiovascular em pacientes com doença renal crônica associada à diabetes.

A Eurofarma comercializa os dois medicamentos desde outubro de 2025, por meio de parceria com a Novo Nordisk, fabricante de Ozempic e Wegovy. Segundo a farmacêutica, o Extensior é idêntico ao Ozempic, e o Poviztra, idêntico ao Wegovy.

No anúncio de preços feito em junho, o maior desconto, de 48%, foi aplicado ao Extensior na apresentação de 1 mg, cujo valor caiu de R$ 599 para R$ 309. A compra, porém, precisa ser feita em até 80 dias após a primeira aquisição. Já o Poviztra teve a maior redução, de 46%, na dose de 0,5 mg, que passou de R$ 819 para R$ 445.

Para acessar os benefícios, os pacientes devem se cadastrar no programa EuroCuida, que também permite consultar as farmácias participantes em cada região do país.

A chegada dos novos preços ocorre em um momento de forte expansão do mercado de canetas emagrecedoras no Brasil, com a semaglutida entre os tratamentos mais procurados por seus resultados na perda de peso e no controle de doenças metabólicas.