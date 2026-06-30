SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O delegado Osvaldo Nico Gonçalves, secretário de Segurança Pública de São Paulo, confirmou hoje a identificação de um suspeito que seria o responsável por atirar no tenente Ronickson Pimentel, baleado na cabeça no último fim de semana em São Caetano do Sul (SP).

Polícia identificou suspeito. Segundo o delegado responsável pela investigação, um homem que estava na cena do crime e possui antecedentes criminais foi identificado. A Polícia Civil já pediu a prisão temporária dele, mas o nome não foi divulgado.

"Eu não vou adiantar nomes, mas o que o governador falou é a pura verdade. Nós identificamos uma pessoa que estava na cena do crime, uma pessoa que tem várias passagens [pela polícia]. Estamos pedindo a prisão temporária dele", disse Dr. Nico em entrevista à TV Bandeirantes.

Planejamento de bandidos ocorreu com pelo menos três meses. Ainda de acordo com o secretário, o ataque contra o tenente Ronickson Pimentel foi premeditado. Ele afirmou que o policial atua no combate ao crime organizado nas zonas sul e leste de São Paulo e que há indícios de que tenha sido alvo de uma ação planejada.

"Foi um ataque premeditado em cima do tenente Pimentel. Ele é um policial atuante na região sul e zona leste. Ele sempre combateu o crime organizado. O que eu posso dizer é que foi um atentado planejado contra ele", disse Dr. Nico em entrevista à TV Bandeirantes.

Policial foi baleado ao parar em um semáforo. Ronickson Pimentel dos Santos havia deixado uma academia quando foi atacado por dois homens em uma motocicleta, na tarde de sábado (27), na avenida Goiás, em São Caetano do Sul (SP). Câmeras de segurança registraram o momento dos disparos.

Justiça decretou prisão de dois suspeitos. A Justiça de São Paulo determinou a prisão temporária, por 30 dias, de dois homens, de 40 e 52 anos. Um terceiro investigado, de 24 anos, compareceu ao DHPP acompanhando o pai, mas não foi preso. A polícia ainda busca identificar outros envolvidos e esclarecer a motivação do crime.

Tenente é irmão de Eloá Pimentel. Ronickson é irmão de Eloá Cristina Pimentel, assassinada aos 15 anos pelo ex-namorado Lindemberg Alves, em 2008, em Santo André, na Grande São Paulo.

Integra a Rota desde 2019. O policial ingressou na PM em 2009, após atuar como fuzileiro naval na Marinha. Em 2015, tornou-se oficial da corporação ao concluir a formação na Academia do Barro Branco e, quatro anos depois, passou a integrar a Rota, tropa de elite da Polícia Militar paulista.

Policial segue internado em estado grave. Ronickson Pimentel está na UTI do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, no ABC paulista. Segundo boletim divulgado pela corporação na tarde de hoje, não houve mudanças significativas no quadro clínico em relação à avaliação anterior.

Médicos avaliam reduzir a sedação. O boletim aponta sinais positivos para a diminuição do nível de sedação. A equipe médica informou que o caso segue sendo acompanhado diariamente, com reavaliações conduzidas em conjunto com a Neurocirurgia.