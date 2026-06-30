SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo registrou queda na maioria dos indicadores criminais no mês passado na comparação com o mesmo período em 2025, apontam dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública) divulgados nesta terça-feira (30).

A retração se dá para a maior parte tanto dos crimes contra a vida como aqueles contra o patrimônio. Registros de estupro, porém, aumentaram.

Os homicídios dolosos (intencionais) caíram 14,2% em território paulista. Foram 190 casos em maio de 2025 e 163 neste ano. Tentativas do crime também recuaram: 341 em maio de 2025 e 312 casos no mês passado.

Segundo a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), esta é a primeira vez desde 2001, o início da série histórica, que o número de homicídios acumulado de janeiro a maio fica abaixo de 1.000.

Foram 969 ocorrências ao todo.

"Os resultados são atribuídos ao fortalecimento das ações de inteligência, à integração entre as polícias e ao monitoramento permanente dos indicadores criminais, que permitem direcionar operações para regiões e modalidades com maior incidência", afirmou a SSP em nota.

O latrocínio -roubo seguido de morte- ficou estável no estado, com sete casos em ambos os períodos comparados, mas saltou de 2 para 5 ocorrências na capital. No interior, por sua vez, houve apenas um, mesma quantidade registrada na região metropolitana de São Paulo.

Ponto sensível para o governador paulista diante da alta dos indicadores, os feminicídios também recuaram em maio. Foram 18 registros do crime em todo o estado em maio deste ano ante 26 no mesmo período do ano passado, numa queda de 31%.

A queda, porém, é pontual: os registros de feminicídios acumulados de janeiro a maio deste ano (125) ainda superam os 107 casos registrados nos primeiros cinco meses de 2025.

A alta de 2026 foi puxada pelo interior paulista, que registrou 85 mortes de mulheres em razão de gênero neste ano. Na cidade de São Paulo, os registros caíram de 29 para 21 casos no acumulado; na região metropolitana, de 19 para 18.

Em nota divulgada à imprensa, a SSP afirmou que "o enfrentamento ao feminicídio segue como um desafio permanente para as forças de segurança e para toda a rede de proteção às mulheres".

Declarou também que "ampliou a rede de proteção às mulheres com a criação de novos programas e ferramentas voltados à prevenção e ao combate à violência doméstica" e citou entre as iniciativas a chamada Cabine Lilás, que direciona chamadas de violência doméstica feitas ao telefone 190 para policiais femininas capacitadas para acolher, orientar as vítimas e acionar o atendimento emergencial.

"Outra medida foi o lançamento do aplicativo SP Mulher Segura, que reúne diversos serviços em um único ambiente digital, incluindo registro de ocorrência, acionamento emergencial da Polícia Militar e acesso facilitado aos canais de apoio", afirmou.

Na contramão dos demais indicadores, o estupro voltou a crescer.

O total do registro de estupros no estado subiu 11,6% em maio, de 1.183 para 1.320. O crime de estupro de vulnerável puxa o aumento: foram 910 em maio do ano passado e 1.043 neste ano.

No acumulado de janeiro a maio, o número de registros em 2026 (6.500) é também maior do que o mesmo período do ano passado (6.219).

Sobre o tema, a SSP afirmou à Folha que "trata com absoluta prioridade a prevenção, o acolhimento às vítimas e a investigação rigorosa de todas as denúncias" e que "o fortalecimento da rede de proteção e o estímulo à denúncia contribuem para ampliar a notificação desses crimes e a apuração de cada caso pelas autoridades policiais".

O governo, disse a pasta, "ampliou as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher com uma rede formada por 144 Delegacias de Defesa da Mulher, das quais 19 funcionam 24h, 220 Salas DDM Online para atendimento remoto e o reforço de mais de 650 policiais nas unidades especializadas", afirmou.

Casos de lesão corporal dolosa também aumentaram: saíram de 12,9 mil em maio do ano passado para 13,7 mil no mesmo mês de 2025.

Roubos e furtos

Os roubos caíram 11,5%. Já o roubo de veículos, dado tratado separadamente pela SSP, caiu 35,1%, de 2.200 para 1.427, percentual semelhante registrado para o roubo de carga, que saiu de 308 para 193. Esta é a quinta queda consecutiva para o roubo de cargas nas estatísticas mensais.

Na cidade de São Paulo, o total de roubos recuou 9,7%.

Os furtos também diminuíram, mas em ritmo mais moderado. Foram 44,5 mil casos no estado em maio deste ano frente a 46,2 mil no mesmo mês de 2025. Na capital, os 20,6 mil representam recuo de 1,7% na comparação com o período anterior.