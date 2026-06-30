Nesse período. Grande parte dessas mortes ocorreram no interior, com 85 notificações. Os dados foram divulgados na tarde de hoje (30) pela Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo.

O feminicídio é todo assassinato de mulher caracterizado por violência doméstica ou familiar ou que ocorre por menosprezo e discriminação à condição de mulher.

Para a secretaria, os dados acumulados do ano mostram que o enfrentamento ao feminicídio segue como um desafio permanente para as forças de segurança e para toda a rede de proteção às mulheres.

Considerando-se apenas o mês de maio, no entanto, houve queda nos casos de feminicídio, que passaram de 26 para 18 notificações na comparação com o mesmo mês do ano passado. A redução foi mais expressiva nos municípios do interior do estado, que passaram de 15 ocorrências para nove.

Nenhum caso de feminicídio é aceitável. Por isso, temos investido em ações preventivas, no fortalecimento dos canais de atendimento e na capacitação permanente dos policiais para acolher e proteger as vítimas. A redução registrada em maio é um resultado importante, mas seguimos atuando de forma incansável para preservar vidas e garantir que as mulheres se sintam seguras para denunciar qualquer tipo de violência, disse a coronel Glauce Anselmo Cavalli, comandante-geral da Polícia Militar.

Para a delegada Cristiane Braga, que coordena as Delegacias de Defesa da Mulher do estado de São Paulo, é preciso incentivar as pessoas a denunciar a violência doméstica e familiar.

O feminicídio normalmente é o último estágio de uma sequência de violências que, muitas vezes, já vinha sendo praticada contra a mulher. Se não há denúncia, não temos como saber que há um problema ali, disse em nota.

Quanto mais cedo essa vítima consegue acessar os canais de atendimento e denunciar o agressor, maiores são as chances de interromper esse ciclo e evitar uma tragédia. Por isso, trabalhamos continuamente para ampliar o acesso das mulheres aos serviços especializados e garantir que elas encontrem acolhimento e proteção, acrescentou a delegada.

Estupros

Além dos feminicídios, o estado de São Paulo também registrou aumento no total de estupros entre janeiro e maio deste ano.

Neste mesmo período do ano passado, o estado havia recebido um total de 6.219 notificações relacionadas a esse tipo de crime. Neste ano, o total passou para 6.500 ocorrências. Só no mês de maio foram registradas 1.320 ocorrências, contra 1.183 casos notificados em 2025.

Homicídios e latrocínios

Em maio deste ano, o estado de São Paulo registrou 163 homicídios dolosos ou intencionais, menor número para o mês da série histórica, iniciada em 2001. No mesmo mês do ano passado foram contabilizados 190 casos.

No acumulado do ano, entre janeiro e maio, o estado somou 970 ocorrências, o menor patamar da série e a primeira vez que o indicador ficou abaixo de mil casos durante esse intervalo. Em 2025, foram registradas 1.028 ocorrências de homicídios nesse mesmo período.

A redução consistente dos índices criminais em São Paulo é resultado direto de uma atuação orientada por dados, disse, em nota, o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves. Intensificamos o combate ao crime organizado em todas as regiões, ampliamos o uso de tecnologia e fortalecemos o trabalho integrado das polícias.

Quanto aos latrocínios os chamados roubos seguidos de morte, eles se mantiveram estáveis no resultado do mês, com sete ocorrências, mesmo número registrado em maio do ano passado. No acumulado do ano, houve queda nesse indicador, que passou de 58 ocorrências em 2025 para 38 entre janeiro e maio deste ano.

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