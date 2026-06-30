Com isso, cerca de 60 mil pessoas ganham acesso a oito novos canais digitais gratuitos e poderão assistir aos conteúdos de TV Brasil, Canal Gov, Canal Educação, Canal Saúde, TV Câmara, TV Senado, TV Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) e TV Câmara de Penápolis.

A gerente-executiva de integração de conteúdos e rede da EBC, Lídia Neves, explica que a nova infraestrutura possibilita a transmissão da TV Brasil e dos demais canais da multiprogramação da EBC e fortalece a comunicação pública no país.

"A população recebe um sinal com conteúdos de qualidade, que contribuem para que as pessoas conheçam mais o Brasil e sua diversidade cultural", celebra. "A chegada desses canais também fortalece a integridade de informação e a própria democracia, ao levar jornalismo de qualidade para a região", finaliza.

A implantação da estação foi viabilizada por meio do Programa Brasil Digital, coordenado pelo Ministério das Comunicações (MCom), com apoio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), da EBC e da Rede Legislativa. A solenidade foi realizada na sede da Câmara Municipal e reuniu autoridades municipais, estaduais e federais.

O investimento do governo federal para a implantação da estação de transmissão foi de aproximadamente R$ 700 mil.

A iniciativa amplia o acesso da população a conteúdos de interesse público e fortalece a comunicação pública ao disponibilizar programação voltada à informação, à educação, à cultura, à saúde e aos serviços de cidadania, além de reforçar a transparência e o exercício da cidadania por meio da programação legislativa.

Multiprogramação TV pública

1.1 TV Brasil

1.2 Canal Gov

1.3 Canal Educação

1.4 Canal Saúde

Multiprogramação Rede Legislativa

8.1 TV Câmara dos Deputados

8.2 TV Alesp

8.3 TV Câmara de Penápolis

8.4 TV Senado

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