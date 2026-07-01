Julho das Pretas

No domingo (4), a programação termina com a participação da escritora Ana Maria Gonçalves, autora de Um Defeito de Cor e a primeira mulher negra a Academia Brasileira de Letras (ABL).

Ela é uma das convidadas do VI Encontro Julho das Pretas que Escrevem no DF, realizado em parceria com o Festival Latinidades.

A edição deste ano do encontro tem como tema Um efeito de cor: mulheres negras reescrevem o mercado editorial. Idealizado pela escritora e jornalista Waleska Barbosa, o evento busca exaltar a produção editorial de mulheres negras, combater o apagamento e a invisibilidade histórica.

A programação inclui ainda sarau literário, palestra, lançamento e venda de livros de autoras do DF.

O encontro é um território de afirmação da palavra negra feminina como pensamento, mercado e futuro. A escrita de mulheres negras não ocupa apenas espaços, mas os transforma, enquanto também transforma cada uma de nós, afirma Waleska Barbosa.

Além de Ana Maria, o encontro deste ano celebra a atuação da diretora do Festival Latinidades, Jaqueline Fernandes, da escritora e jornalista da Rádio Nacional (EBC) Cibele Tenório, da Yalorixá Mãe Baiana e da educadora Neide Rafael.

Nova York

Outro destaque desta 19ª edição será a presença inédita do festival em Nova York, Estados Unidos. No dia 26 de julho, o Central Park recebe o Afro-Latinas Concert, que reunirá artistas da América Latina, do Caribe e dos Estados Unidos. Entre os destaques do show, que terá entrada franca, estão as brasileiras Luedji Luna e Liniker, além da cantora peruana Susana Baca e a panamenha Mai-Elka Prado Gil.



A programação completa está disponível no site do Latinidades.

* A Agência Brasil, Radioagência Nacional, Rádio Nacional e TV Brasil são apoiadoras oficiais do Festival Latinidades.

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