A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (1º) a terceira fase da Operação Rent a Car, denominada. O objetivo é aprofundar investigações relacionadas à prática de peculato, lavagem de dinheiro, fraude processual e organização criminosa.

Em nota, a corporação informou que as medidas judiciais, autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo cumpridas no Distrito Federal, em Goiás e Minas Gerais, para coleta e preservação de elementos de prova.

Ainda segundo a PF, as investigações apontam indícios de possível esquema envolvendo agentes públicos, particulares e pessoas jurídicas utilizadas para dar aparência de legalidade à movimentação de recursos públicos.

Há também indícios de possíveis tentativas de ocultação ou alteração de provas, o que pode caracterizar fraude processual, completou a nota.

Nas fases anteriores da operação, foram identificadas irregularidades na contratação de empresa de locação de veículos com recursos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap).

A atual fase aprofunda as apurações sobre a movimentação e a destinação desses recursos, concluiu a corporação.

Tags:

Desvi | Operação Galho Fraco II | PF | Polícia Federal | recursos públicos