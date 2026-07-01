O repórter daRafael Cardoso foi selecionado em três editais de jornalismo socioambiental. O profissional receberá duas bolsas para a produção de reportagens especiais, que deverão ser publicadas no segundo semestre deste ano.

Além disso, o repórter foi um dos escolhidos pelo edital da Organização das Nações Unidas (ONU) para cobrir a 17º Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, a COP 17, na Mongólia, de 19 a 29 de agosto de 2026. A ONU custeará a ida de jornalistas ao evento.

"Estamos muito orgulhosos com essa conquista do Rafael, que reflete a excelência do nosso corpo jornalístico. A produção desses conteúdos especiais e a cobertura internacional na Mongólia vão enriquecer não apenas a Agência Brasil, mas todas as nossas plataformas digitais e veículos, consolidando a EBC na vanguarda do jornalismo investigativo e ambiental", ressalta a diretora de Jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Myrian Pereira.

Uma das bolsas é da organização internacional Earth Journalism Network (EJN), que, ao todo, financiará 35 produções jornalísticas que envolvam áreas marinhas protegidas. Os vencedores são de diversos países.

Criada em 2004, a EJN é uma rede global de repórteres e veículos de comunicação em praticamente todas as regiões do mundo, com ênfase na cobertura de meio ambiente e mudanças climáticas.



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Adaptação climática

O repórter também foi escolhido na sexta edição do Edital Conexão Oceano de Comunicação Ambiental, promovido pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza.

Ao todo, segundo a organização, o Edital recebeu 94 propostas de jornalistas de todas as regiões do Brasil, um recorde de inscrições de pautas. A proposta de Rafael Cardoso foi selecionada junto com outras quatro, todas sobre soluções baseadas na natureza para adaptação climática em regiões costeiras.

"As bolsas são oportunidades para ampliar a nossa cobertura sobre os ambientes costeiros, e mostrar a importância desses ecossistemas para a biodiversidade, para as comunidades locais e para o enfrentamento das mudanças climáticas", comemora Rafael Cardoso.

O Edital Conexão Oceano está alinhado à Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (20212030), conhecida como Década do Oceano. A iniciativa coordenada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) busca ampliar a conscientização global sobre a importância do oceano e mobilizar atores públicos, privados e da sociedade civil em ações voltadas à saúde e à sustentabilidade marinha.

A Fundação Grupo Boticário é reconhecida pela Unesco e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação como uma das representantes da sociedade civil da Década do Oceano no Brasil.

Conheça mais sobre o repórter

Rafael Cardoso é jornalista e historiador, trabalha na Empresa Brasil de Comunicação (EBC) desde 2012, passou pela TV Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro e é repórter da Agência Brasil desde 2023, cobrindo principalmente temas socioambientais. Leia abaixo três reportagens escritas por ele:

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