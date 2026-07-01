FOTO: Divulgação - Primeira habilitação: o que muda entre as categorias A, B, C, D e E?

Tirar a Carteira Nacional de Habilitação pela primeira vez é um passo importante para milhões de brasileiros. No entanto, muitas pessoas iniciam o processo sem entender exatamente quais são as diferenças entre as categorias disponíveis e quais veículos podem ser conduzidos em cada uma delas.

As categorias da CNH foram criadas para adequar a formação do condutor ao tipo de veículo que ele pretende dirigir. Por isso, as exigências variam conforme o porte, a capacidade de transporte e o nível de responsabilidade envolvido na condução. Além disso, mudanças recentes na legislação trouxeram novas regras para candidatos à primeira habilitação, ampliando requisitos que antes se aplicavam apenas a determinadas categorias.

Categoria A: destinada aos condutores de motocicletas

A categoria A é voltada para quem deseja conduzir motocicletas, motonetas, ciclomotores e outros veículos motorizados de duas ou três rodas. Essa costuma ser a escolha de quem utiliza a moto como principal meio de transporte ou pretende trabalhar com atividades que envolvam entregas e deslocamentos rápidos.

Durante o processo de habilitação, o candidato deve ter pelo menos 18 anos e ser aprovado nos exames médico, psicológico, toxicológico, teórico e prático, com carga horária prática mínima de 2 horas/aula.

Categoria B: a porta de entrada para automóveis

A categoria B é a mais procurada pelos brasileiros. Ela permite dirigir automóveis de passeio, utilitários e caminhonetes dentro dos limites de peso estabelecidos pela legislação de até 3,5 toneladas e de lotação de até 8 lugares.

É a categoria escolhida pela maioria dos motoristas que desejam utilizar veículos particulares para deslocamentos pessoais ou profissionais que não envolvam transporte especializado.

Assim como na categoria A, o candidato passa por exames, curso teórico, aulas práticas e prova de direção.

Categoria C: veículos de carga de maior porte

A categoria C é destinada aos motoristas que desejam conduzir veículos de carga não articulados com peso superior aos limites permitidos na categoria B.

Ela é comum entre profissionais que atuam com caminhões de pequeno e médio porte. Para obter essa habilitação, o condutor já deve possuir categoria B há pelo menos 1 ano, não ter cometido infração grave/gravíssima nos últimos 12 meses e realizar exame toxicológico.

Categoria D: transporte de passageiros

A categoria D permite a condução de veículos destinados ao transporte de passageiros, como ônibus, micro-ônibus e vans com capacidade superior a 8 lugares.

Além da experiência prévia exigida pela legislação, os candidatos precisam ter idade mínima de 21 anos, estar na categoria B há 2 anos ou na categoria C há 1 ano. Também exige exame toxicológico. Por envolver transporte coletivo, a responsabilidade associada a essa categoria é significativamente maior.

Categoria E: combinações de veículos

A categoria E representa o nível mais avançado dentro da estrutura tradicional da CNH. Ela autoriza a condução de combinações de veículos, como carretas, bitrens e outros conjuntos utilizados no transporte de cargas pesadas com peso superior a 6 toneladas, ou lotação acima de 8 lugares.

Para obter essa habilitação, o motorista deve ter idade mínima de 21 anos, estar na categoria C há 1 ano, ou na categoria D caso tenha migrado originalmente da categoria B. Esse grupo de condutores desempenha papel fundamental na logística e no abastecimento da economia brasileira.

O que mudou com o exame toxicológico?

Uma das mudanças mais comentadas recentemente envolve a ampliação da exigência do exame toxicológico para candidatos à primeira habilitação das categorias A e B. A medida foi incorporada à legislação pela Lei nº 15.153/2025, após a derrubada de vetos pelo Congresso Nacional em dezembro de 2025, ampliando uma obrigação que anteriormente se aplicava principalmente às categorias C, D e E.

Por isso, muitas pessoas passaram a pesquisar se realmente precisa de exame toxicologico para tirar CNH A e B. A resposta é sim para os candidatos à primeira habilitação nessas categorias, conforme as regras atualmente em vigor e os cronogramas de implementação definidos pelos órgãos responsáveis.

O exame pode ser realizado em laboratórios e postos de coleta credenciados, como a Toxicologia Pardini, por exemplo, que segue protocolos específicos de rastreabilidade, cadeia de custódia e validação dos resultados.

Como escolher a categoria ideal?

A escolha da categoria depende dos objetivos de cada motorista. Quem pretende utilizar motocicletas deve optar pela categoria A. Já quem deseja dirigir automóveis de passeio normalmente inicia pela categoria B.

Para atividades profissionais envolvendo transporte de cargas ou passageiros, as categorias C, D e E passam a ser necessárias conforme o tipo de veículo utilizado.

Por isso, antes de iniciar o processo de habilitação, é importante avaliar quais são as necessidades atuais e futuras. Dessa forma, o candidato consegue planejar melhor sua formação e compreender todas as exigências relacionadas à categoria escolhida.



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