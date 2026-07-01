, em parceria com a Universidade Federal de Jataí (UFJ), inaugurou novas emissoras de televisão pública digital, na terça-feira (30), no município goiano. A multiprogramação do canal da, que deve alcançar mais de 80 mil pessoas, traz a TV UFJ, parceira da, e a multiprogramação com os canais estatais ().

A implantação integra o Programa Brasil Digital, coordenado pelo Ministério das Comunicações e executado pela Anatel, em parceria com a EBC e a Câmara dos Deputados, que leva, além dos canais públicos, emissoras legislativas: TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia Legislativa do estado de Goiás e TV Câmara de Jataí. O projeto recebeu investimento federal de R$ 627 mil e amplia a presença da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e da Rede Legislativa em Goiás.

Manoel Freire, produtor executivo da RNCP, destaca que o novo canal aumenta o acesso à informação de interesse público, à produção científica e à diversidade cultural da região.

"Hoje não inauguramos apenas um canal de televisão. Estamos ampliando o acesso da população à comunicação pública, com informação confiável, conteúdo de qualidade e a oportunidade de mostrar ao Brasil a identidade, a cultura e a realidade de Jataí", afirmou.

Para a vice-reitora da UFJ, Alana Flávia Romani, a inauguração marca "mais um passo na missão de aproximar a universidade das pessoas".

"Já fazemos isso por meio das ações de ensino, pesquisa e extensão, mas a TV representa um marco importante, pois amplia a nossa capacidade de produzir conteúdos próprios, divulgar a ciência, a cultura, a inovação e as ações da universidade, levando esse conhecimento para o dia a dia da população e devolvendo à sociedade o que ela investe na UFJ", explicou.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Romani acredita no papel de transformação da comunicação. "Ao mesmo tempo em que compartilhamos esse conhecimento, também queremos ouvir as demandas da sociedade e trazê-las para dentro da Universidade. É esse ciclo virtuoso que fortalece a comunicação pública, e estamos muito felizes em fazer parte desse momento", finalizou.

Também estiveram presentes na inauguração a gerente regional substituta da Anatel Goiás, Ana Paula Mendonça Abráo; a diretora de Comunicação da UFJ, Estael de Lima Gonçalves; o presidente da Câmara de Vereadores de Jataí, Marcos Patrick; entre outras autoridades.

Multiprogramação Rede Nacional de Comunicação Pública (Canal 1)

1.1 TV UFJ / TV Brasil

1.2 Canal Gov

1.3 Canal Educação

1.4 Canal Saúde

Multiprogramação Rede Legislativa (Canal 3)

3.1 TV Câmara dos Deputados

3.2 TV Assembleia Legislativa do estado de Goiás

3.3 TV Câmara de Jataí

3.4 TV Senado

Tags:

EBC | Jataí | Ministério das Comunicaçõe | Programa Brasil Digital | tv pública