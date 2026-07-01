Na justificativa da premiação, o júri observou que o longa "se destaca pela adequação da forma com conteúdo e se enriquece trazendo o próprio corpo como arquivo". A comissão foi formada pela documentarista Anita Leandro, pela pesquisadora Gabriela Lima Gomes e pelo professor João Luiz Vieira.

Entre os dias 25 e 30 de junho, a CineOP reuniu realizadores, pesquisadores, educadores, arquivistas e gestores públicos em torno das discussões sobre preservação, história e educação audiovisual. Ao longo de seis dias, o festival debateu os impactos das novas tecnologias sobre os acervos, a formação de profissionais e os desafios para garantir a memória do cinema brasileiro diante da produção crescente de imagens.

Um dos principais resultados do encontro foi a divulgação da Carta de Ouro Preto, documento elaborado anualmente pelos participantes do Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros. Neste ano, a carta coloca a preservação audiovisual no centro da discussão sobre soberania nacional e defende que o país desenvolva infraestrutura própria para armazenamento de acervos digitais, amplie a formação de preservadores e estabeleça parâmetros éticos para o uso da inteligência artificial no tratamento dos arquivos.



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O texto também reforça a necessidade de regulamentar o depósito legal audiovisual, ampliar concursos públicos para instituições responsáveis pela preservação e fortalecer uma rede nacional descentralizada de pesquisa e conservação. Entre os avanços destacados estão a criação do curso de preservador audiovisual pelo Centro Técnico Audiovisual (CTAv) e pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e a aprovação do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Preservação e Restauração do Audiovisual (INCT PreRes).

