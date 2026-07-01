O programa foi criado para ampliar o acesso da população aos canais públicos de televisão digital, expandindo a atuação da comunicação pública pelo país e garantindo o maior crescimento da história da Rede Nacional da Comunicação Pública (RNCP), que é coordenada pela EBC.

Desde dezembro de 2025, o programa Brasil Digital viabilizou a implantação de 55 novas estações de transmissão de televisão, com cobertura em 147 municípios e mais de 10,4 milhões de pessoas impactadas. Desse total, 52 estações foram executadas no âmbito da RNCP, sendo 123 municípios cobertos em uma população superior a 7,5 milhões de habitantes.

As localidades integrantes do Brasil Digital receberam o sinal em multiprogramação da EBC com quatro canais (TV Brasil/Parceira e, na maioria dos casos, Canal Gov, Canal Saúde e Canal Educação) e da Rede Legislativa (TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara de Vereadores). Até o fim deste ano, está prevista a criação de 75 novas estações distribuídas pelo país.

A cerimônia contou com a participação da diretora-presidente da EBC, Antonia Pellegrino; do ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho; do secretário de Radiodifusão do MCom, Wilson Wellisch; do presidente da Anatel, Carlos Manuel Baigorri; do conselheiro da Anatel e presidente do Grupo de Implementação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired), Octavio Pieranti; do secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom/PR), João Brant; e de Cláudio Araújo, diretor-executivo de Comunicação e Mídias Digitais da Câmara dos Deputados.

Criado para ampliar o acesso da população aos canais públicos de televisão digital, o Programa Brasil Digital tem fortalecido a infraestrutura da comunicação pública brasileira por meio da implantação de estações transmissoras e da expansão da cobertura da RNCP e da Rede Legislativa.

Com resultados expressivos em todas as regiões do país, a iniciativa vem levando mais informação, educação, cultura, cidadania e serviços públicos a milhões de brasileiros, especialmente em localidades que historicamente enfrentavam limitações de acesso aos meios de comunicação.

Em cada localidade atendida, a população passou a ganhar acesso a conteúdos de qualidade, com imagem e sinal mais estáveis. Estamos construindo a rede mais preparada para atender à população em todo o território nacional. E neste momento, de tanta desinformação, valorizar o jornalismo profissional faz com que possamos executar esse contraponto, com a verdadeira informação que é tão importante para a nossa democracia e para a nossa população, destacou em seu pronunciamento o ministro Frederico Siqueira.

Ele ressaltou também a importância da parceria do MCom com Anatel, EBC, Rede Legislativa e demais instituições para a operacionalização do Brasil Digital.