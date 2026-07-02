A Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) deu, nesta quarta-feira (1º), parecer favorável ao Projeto de Lei 5.764/2020, que estabelece limites para o pagamento de cachês artísticos financiados com recursos públicos. A proposta é de autoria dos deputados Antonio Carlos Arantes (PL) e Professor Cleiton (PV) e segue agora para votação definitiva no Plenário.

O texto foi aprovado na forma de um novo substitutivo apresentado pela relatora, deputada Lohanna (PV), que alterou pontos do projeto anteriormente aprovado em Plenário. Segundo a parlamentar, as mudanças buscam ampliar a transparência e incentivar a participação de artistas locais nos eventos financiados pelo poder público.

Teto de R$700 mil para recursos estaduais

Pelo substitutivo aprovado, o valor máximo do cachê artístico pago com recursos estaduais passa a ser de R$700 mil por apresentação. Na versão anterior do projeto, o limite era de R$500 mil.

Para eventos custeados com verbas municipais, permanece o teto de R$500 mil e até 1% da receita líquida do evento.

Outra mudança é a criação de um limite para despesas acessórias. Gastos com hospedagem e translado de artistas ficam restritos a R$150 mil por apresentação, regra que não existia no texto anterior.

Leia mais 23/06/2026 Projeto obriga comunicação ao Estado por gravidez em menores de 14 anos em Minas Gerais

Mais transparência

O projeto também determina que os contratos de shows financiados com recursos públicos sejam publicados previamente no Portal da Transparência. Além disso, prevê a participação de artistas locais nos eventos contemplados.

Em casos graves de descumprimento das regras, o substitutivo acrescenta a possibilidade de impedimento de recebimento de novos recursos estaduais.

O projeto que limita os cachês artísticos já foi analisado em 2º turno pela Comissão de Cultura e está pronto para votação final no Plenário da ALMG.

Tags:

Almg | artistas locais | cachês artísticos | Cultura | Minas Gerais | Portal da Transparência | Projeto de Lei | recursos públicos | shows