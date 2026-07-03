No balcão, estão outras opções com frutos, castanhas, farinhas e uma variedade de elementos naturais amazônicos.

O Treme Treme, por exemplo, mistura maracujá, pimenta, cupuaçu e jambu. Leva esse nome pela sensação de ardência que provoca na boca. O Carimbó, que homenageia a música e a dança tradicional da região, tem tapioca, doce de cupuaçu, flocos de coco, nibs de cacau e castanha-do-pará.

O inventor dos sabores é Tiago Silva, empresário formado em engenharia de produção, que abriu o negócio em 2016. As receitas são criadas a partir das técnicas que ele adquiriu em anos de estudo no país e fora dele.

O gelato tem a preocupação de ser um produto mais artesanal, com ingredientes frescos. Então, posso oferecer textura, sabor, viscosidade, cremosidade, derretimento, o que faz toda a diferença no sabor do produto, detalha Tiago.

Gosto muito de observar a reação das pessoas que não são habituadas com os sabores daqui. E aí, quando elas provam um gelato com castanha-do-pará, é sempre: Meu Deus, não é que é bom?. Como assim, bom? Isso aqui é ótimo, é melhor do que pistache, brinca.

A comparação entre o pistache e a castanha-do-pará é emblemática quando se pensa na valorização dos produtos e da bioeconomia da Amazônia.

Sobremesas à base de pistache tornaram-se comuns no Brasil nos últimos anos, mas levam um ingrediente essencialmente estrangeiro. O país importa 100% do que consome, a maior parte vinda dos Estados Unidos (mais de mil toneladas ou 86% do volume total importado).

Os dados são de 2024, do World Integrated Trade Solution (WITS), uma plataforma do Banco Mundial.

A castanha-do-pará, também chamada de castanha-do-brasil, é um produto típico da Amazônia. Acre, Amazonas e Pará responderam por cerca de 80% da produção nacional divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) em 2024. Em números absolutos, foram mais de 30 mil toneladas, segundo o levantamento Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (Pevs).



>> O programa Caminhos da Reportagem leva ao ar na próxima segunda-feira (06) o episódio "Bioeconomia no coração da Amazônia" a partir das 23h, na TV Brasil.