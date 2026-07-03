Entre os homenageados estão o Borogun, a Kaza 123, o Agô Bar da Encruza, o Ateliê Bonifácio, o Quilombo Cultural Casa do Nando, o chef Vagner Luiz e os restaurantes Dois de Fevereiro e Cheirinho de Dendê.
Segundo a deputada, essas são iniciativas que transformam a comida em expressão cultural e também em atividade econômica, uma vez que aliam tradição, território e geração de renda.
Segundo o Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado do Rio de Janeiro tem 58% de sua população autodeclarada preta ou parda.
O Diploma Abdias Nascimento é uma homenagem criada pela Alerj e entregue a pessoas ou entidades que se destacam na luta pela igualdade racial, pelos direitos humanos e pela valorização da cultura negra e plural.
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
Tags:
Alerj | Diploma Abdias Nascimento | Rio de Janeir