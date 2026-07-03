Um exemplo é o Arco do Sairé, estrutura de cipó adornada com fitas coloridas e quatro cruzes, que simboliza o sincretismo das crenças indígenas e católicas. Ele é utilizado na festa conhecida como Sairé ou Çairé, celebrado anualmente em setembro na vila.

Boa parte dos objetos foi reunida por Maria Munduruku, que se vê como uma guardiã da memória local.

Queremos que a pousada seja diferenciada por causa de um conjunto de elementos tradicionais, como os que estão ligados à nossa cultura indígena. Não precisamos colocar muitos elemento além disso, só aquilo que sirva para contar a história, falar da cultura e mostrar nosso orgulho. Essa é a nossa visão, diz Maria, que também é diretora da Escola Indígena Borari Professor Antônio de Sousa Pedroso.

Proteção do território

Os visitantes não devem confundir generosidade e acolhimento do casal com ingenuidade e passividade. Braços estão estendidos para os que querem conhecer e se conectar com a região. Já os que têm planos predatórios e ameaçam o modo de vida local são vistos como invasores.

Há pouco tempo, algumas pessoas chegaram aqui com a ideia de pegar uma área destinada à educação ambiental e queriam transformar em um condomínio de luxo, com hotel dentro. Tudo na margem do lago, com previsão de esgoto sendo jogado na água, e tendo que derrubar parte da floresta, conta Dórisson.

A área foi embargada e retomada. "A ideia é trabalhar ela novamente para receber um espaço de educação: escola, ensino médio e universidade indígenas, completa.

Consciência e engajamento coletivos vão além da vila de Alter do Chão. Em janeiro deste ano, Dórisson se juntou a quase 2 mil indígenas de diferentes povos do Baixo Tapajós e ocupou o terminal portuário da multinacional Cargill, em Santarém.

A ocupação durou mais de um mês. A principal reivindicação era a revogação do Decreto Federal nº 12.600/2025, que incluía rios amazônicos entre eles Tapajós, Madeira e Tocantins no Programa Nacional de Desestatização.

Os indígenas argumentavam que o projeto abriria caminho para práticas predatórias como a dragagem intensiva do rio Tapajós, ampliação da hidrovia para escoamento de grãos e aumento da pressão do agronegócio, com impactos ambientais e territoriais sobre povos indígenas e comunidades ribeirinhas.

Depois de mais de um mês de mobilização, o governo federal anunciou a revogação do decreto.

Muitos só conseguem pensar no lucro do agronegócio, não conseguem ver o valor que tem o turismo na Amazônia. A natureza é muito maior do que o lucro. Embaixo dos nossos pés está um aquífero considerado o maior do mundo, diz Dórisson.

Ele acredita que os povos locais funcionam como guardiões. Se devastarem rio e floresta, vão destruir nossas maiores riquezas, completa.

Turismo em Alter