A genialidade de José Roberto Bertrami, lendário pianista, compositor e fundador do grupo Azymuth, é o tema do Jazz Livre desta quarta-feira (8), data em que ele completaria 80 anos. O programa vai ao ar às 21h na Rádio MEC e traz uma celebração comandada por Victor Bertrami Quarteto, grupo formado pelo filho do homenageado.

José Roberto Bertrami morreu em 2012, deixando um legado histórico para a música brasileira. O Azymuth foi a primeira banda brasileira a participar de um dos mais famosos festivais de jazz do mundo, o Festival de Jazz de Montreux em 1977, e abriu espaço para uma carreira internacional de sucesso. Bertrami também fez arranjos e gravou com artistas consagrados da MPB, como Raul Seixas, Belchior, Tim Maia, Erasmo Carlos, Elis Regina, Rita Lee, Marcos Valle, Sérgio Sampaio, Gonzaguinha e Odair José.

No programa, o Victor Bertrami Quarteto celebra a obra do artista com uma seleção de grandes composições de José Roberto Bertrami, abrindo com Festa Nativa e seguindo com as faixas Last Summer in Rio, Partido Alto, Brazil, Triagem e Dear Limmertz, até fechar a noite com o clássico Voo sobre o Horizonte.

O grupo tem Victor na bateria e liderança, Leandro Freixo no piano e teclados, Zé Carlos Bigorna no saxofone e Rodrigo Villa no contrabaixo, e resgata o icônico "samba doido" e o jazz fusion brasileiro que conquistou o mundo.

Sobre o Jazz Livre

No ar de segunda a sábado, na faixa das 21h, o Jazz Livre tem uma hora de duração com o melhor repertório do gênero e da música instrumental. O programa apresenta várias edições inéditas por semana, ao vivo, geralmente, de segunda a quinta-feira.

A produção transmitida em tempo real oferece ao público a oportunidade para interagir por meio do WhatsApp (21) 99710-0537. Os ouvintes podem participar das edições e mandar sua mensagem para a equipe da emissora pública.

Apresentado por Sidney Ferreira, o Jazz Livre tem produção de Anderson Domingos e Carlos Soca. A coordenação de produção fica com Rodrigo Soprana.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de Norte a Sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Serviço

Jazz Livre - quarta-feira (8), às 21h, na Rádio MEC

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Jazz Livre | José Roberto Bertram | Rádio MEC