Os Tubarões Azuis deram uma lição de humildade e de resiliência ao mundo, afirmou Mayra em entrevista à TV Brasil e à Telesur, na última segunda-feira (6), dois dias após os cabo-verdianos serem eliminados.

Não sou uma adepta do futebol, mas sempre assisti à Copa do Mundo. Está sendo uma descoberta gigantesca perceber o que é torcermos por uma bandeira. Para nós, cabo-verdianos, isto é inédito, disse Mayra.

Para ela, os brasileiros habituados à presença nas Copas, podem não compreender o sentimento que tomou conta do arquipélago formado por dez ilhas vulcânicas a 600 quilômetros da costa africana e dos milhares de cabo-verdianos espalhados pelo mundo. Isso ficou visível na festa com a qual os jogadores foram recebidos ao chegar a Cabo Verde, no domingo (5), dia em que se celebrava a independência nacional.

Você acha que existe alguma coincidência nisso? Acho que não. Está tudo escrito, refletiu a cantora. Vocês são um país de futebol e estão [acostumados] com este nível de competição há muitos anos, disse Mayra, revelando ter surpreendido a muitos amigos com seu entusiasmo."

Para nós, foi uma sensação indescritível, hilariante, potente, comovente. Uma coisa irracional que toma posse da gente. E que contagiou aos torcedores de outras equipes."

Mayra estava no Hard Rock Stadium, em Miami, torcendo pela seleção de seu país contra a Argentina. Vibrou com cada lance, das defesas do goleiro Josimar Dias, o Vozinha, que, aos 40 anos, angariou milhões de seguidores nas redes sociais, aos dois belíssimos gols marcados por Deroy Duarte e Sidny Cabral. E embora tenha acreditado que a equipe podia derrotar os sul-americanos, não deixou o estádio triste com o resultado.

[Nos vestiários] falei para os meninos, para o Vozinha. A gente levou a Copa do Coração. Somos o Às de Copa deste mundial, brincou a cantora, referindo-se ao naipe do baralho que representa o amor, entre outras coisas, e é ilustrado por um coração vermelho.

Tem algo maior que isto? Não. Principalmente neste momento em que o mundo está de cabeça virada, está um caos, refletiu a artista, admitindo que, para ela, a campanha da seleção de Cabo Verde no Mundial teve um efeito inesperado.

Faz três anos que venho repostando [nas redes sociais] coisas que têm a ver com o genocídio, com a tremenda injustiça que está acontecendo no Oriente Médio, na Palestina. Esta foi a primeira vez que meu cérebro se desconectou deste caos. Hoje, acredito que a Copa também tem esta função de permitir uma rápida desconexão, um respiro, ainda que não possamos nos distrair totalmente das coisas fundamentais para a humanidade que estão acontecendo, acrescentou Mayra.

Ela apelou por solidariedade internacional para com o povo venezuelano, atingido por sucessivos terremotos que mataram ao menos 3,8 mil pessoas e deixaram milhares de desaparecidos.

Mayra vê paralelo entre o recente sucesso dos Tubarões Azuis e o alcance da música cabo-verdiana, representada por Cesária Évora (1941-2011), representante a força e o alcance da cultura nacional, caracterizada pelo sincretismo luso-africano.

Sinto um orgulho enorme de ser cabo-verdiana. Uma nação conhecida pela música, pelo trabalho de Cesária Évora, por sua cultura e, agora, por uma equipe de futebol, disse a cantora, crente de que seu petit pays (do francês, pequeno país) tem um importante papel a desempenhar.

Não o de ser o umbigo do mundo, mas pelo fato de sermos o primeiro povo criolo; o povo com uma das maiores diversidades genéticas do mundo, uma espécie de amostragem dos povos. Por isto, temos a responsabilidade de emanar coisas muito positivas, finalizou a cantora.

Outros trechos da entrevista de Mayra Andrade vão ao ar no programa Caminhos da Reportagem que a TV Brasil vai exibir na próxima segunda-feira (13), sobre o arquipélago e a inédita participação da seleção cabo-verdiana na Copa do Mundo.

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