O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ajuizou uma Ação Civil Pública pedindo a suspensão da 32ª Vaquejada Nacional de Miravânia, prevista para ocorrer entre os dias 9 e 12 de julho, após apontar que o investimento de aproximadamente R$ 1,67 milhão é incompatível com a realidade financeira do município.

Segundo a 2ª Promotoria de Justiça de Manga, responsável pela ação, o valor destinado ao evento supera, inclusive, o orçamento anual da assistência social de Miravânia. A investigação foi conduzida por meio de um inquérito civil que analisou os gastos previstos para a realização da festa.

De acordo com o MPMG, as despesas com shows e estruturas temporárias contrastam com um cenário de precariedade em serviços públicos essenciais, como saúde e infraestrutura básica. A ação também aponta indícios de desvio de finalidade na utilização de recursos de fundos destinados ao patrimônio cultural e ao turismo.

Para o promotor de Justiça Lucas Eduardo de Lara Ataide, o elevado investimento em um evento de poucos dias compromete recursos que poderiam ser destinados ao atendimento da população mais vulnerável, como idosos, crianças e famílias em situação de necessidade.

A ação será analisada pela Justiça, que decidirá sobre o pedido de suspensão da vaquejada.

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