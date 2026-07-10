Uma operação integrada do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e da Polícia Militar cumpriu, nesta quinta-feira (9), 10 mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão, bloqueou R$ 2 milhões em bens e valores e realizou prisões em flagrante durante ações em Uberaba, Uberlândia, Lagoa Formosa (MG) e Caldas Novas (GO). As operações Chave na Mão 2 e Brute Force têm como alvo organizações criminosas envolvidas em roubo de cargas, receptação e outros crimes.

Na operação Chave na Mão 2, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão contra investigados suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada no desvio de cargas. Eles poderão responder por organização criminosa, furto mediante fraude, estelionato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Durante a ação, foram apreendidos dez celulares e diversos documentos. Em Lagoa Formosa, um empresário foi preso em flagrante por comercializar produtos impróprios para consumo humano, e o estabelecimento foi interditado pelos órgãos competentes.

Já a operação Brute Force teve como foco uma organização criminosa especializada na receptação de fios de cobre e aparelhos celulares em Uberaba. Foram cumpridos dois mandados de prisão e quatro de busca e apreensão.

As investigações apontam que o grupo utilizava ferro-velhos, comerciantes e assistências técnicas para adquirir, ocultar e revender materiais provenientes de furtos e roubos. A ação resultou em duas prisões por mandado, uma prisão em flagrante por receptação de fios de cobre, na captura de um foragido da Justiça e na apreensão de oito celulares, um computador, cinco pen drives e documentos.

As investigações seguem para identificar outros envolvidos, aprofundar a responsabilização criminal e recuperar ativos obtidos por meio das atividades ilícitas.

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