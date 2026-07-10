A convocação de cerca de 215 mil mesários para atuar nas eleições gerais de 2026 já começou em Minas Gerais. Os convocados poderão ser comunicados pelos cartórios eleitorais por e-mail, WhatsApp ou presencialmente e deverão participar de treinamento antes do pleito.

Além da convocação individual, as zonas eleitorais publicarão, entre 7 de julho e 5 de agosto, os editais com a composição das mesas receptoras de votos no Diário da Justiça Eletrônico. A partir da publicação, os nomeados terão cinco dias para solicitar dispensa ao juiz eleitoral, caso tenham justificativa.

Quem for convocado atuará em uma das quatro funções da mesa receptora de votos: presidente, primeiro mesário, segundo mesário ou secretário. Entre as atribuições estão organizar as filas, identificar os eleitores, imprimir a zerésima e o boletim de urna, além de manter a ordem na seção eleitoral.

Os mesários têm direito a dois dias de folga no trabalho para cada dia de treinamento ou de atuação na eleição, além de auxílio-alimentação de R$ 65 por turno trabalhado. A atividade também pode servir como critério de desempate em concursos públicos, quando previsto em edital, e contar como atividade extracurricular para estudantes de instituições conveniadas com a Justiça Eleitoral.

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) também convocará cerca de 50 mil pessoas para atuar no apoio logístico das eleições. Esses profissionais poderão desempenhar funções como administrador de prédio, técnico em informática, recepção de justificativas de ausência às urnas e coordenação de acessibilidade para atendimento a pessoas com deficiência, idosos e eleitores com mobilidade reduzida.

Quem deseja atuar como mesário voluntário ainda pode se inscrever, já que o cadastro permanece aberto de forma permanente, no site do TRE-MG.

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