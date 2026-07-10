De acordo com a resolução publicada pela agência, os seguintes lotes não podem ser comercializados, distribuídos ou utilizados:
- Mounjaro 10 mg: lote 855044
- Mounjaro 15 mg: lotes D880403, MJR 257 e D854901
As irregularidades incluem lotes não reconhecidos pela fabricante, números de série incompatíveis, dispositivos de aplicação fora dos padrões originais e erros de grafia na rotulagem.
Produtos sem registro
A Anvisa também proibiu a venda, distribuição, fabricação e divulgação de uma série de produtos sem registro, notificação ou cadastro na agência, fabricados por empresas sem Autorização de Funcionamento.
A medida atinge os itens das seguintes marcas:
-PSM Pennaforte Produtos Naturais Ltda. (CNPJ: 12.316.032/0001-80):
- Dia Forte Lótus Nutri
- Tribulus Terrestris com Maca Natumix
- Amora Branca Natumix
- Sucupira Natumix
- Espinheira Santa Natumix
- Mounjaro Natumix
- Ora Pro Nóbis Natumix
- Ozempic Natural Natumix.
-Bálsamos Jes Suplemento Natural Ltda. (CNPJ: 48.244.369/0001-76):
- Calm Je's
- Lipo Je's
- Bálsamo Je's Algas Marinhas
- Cura Je's
- Milagroso
- Liberta Álcool Je's
- Virtuosa Je's
- Ouvido Bem Je's
- Bálsamo Je's Colmavit 2
-Muwiz Indústria e Laboratório Ltda. (CNPJ: 08.787.804/0001-94):
- Mega Viril Lótus Nutri.
A íntegra da Resolução 2.693/2026 pode ser consultada no Diário Oficial da União.
Tags:
Anvisa | Mounjaro | Vigilância Sanitári