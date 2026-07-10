Os eventos estão concentrados em dois polos dentro do setor Floresta da Tijuca, no bairro do Alto da Boa Vista.

Um deles é o estacionamento da Cascatinha Taunay, próximo ao portão de entrada do Parque. Nesta área, estão atrativos naturais, como a Cascatinha Taunay e o poço de banho Job de Alcântara.

As atividades e serviços disponíveis são: trilha histórica com o professor e estudioso da Floresta da Tijuca, Gabriel Sales; aulão de ioga; sessões de massagem rápida; serviços públicos por meio da Prefeitura do Rio, como vacinação, testes rápidos de saúde, aferição de glicose e pressão; Van do serviço 1746, para registrar solicitações, reclamações e sugestões para o serviço público municipal.

O outro polo é a região do Recanto dos Pintores/Meu Recanto, no Centro de Visitantes Paineiras. Idosos e pessoas com mobilidade reduzida poderão fazer passeio de van em pontos como a Vista Chinesa e a Mesa do Imperador. Crianças de até 10 anos poderão usar a pista de mountain bike.

Há também o Alto Portas Abertas, feira artística de empreendedores do bairro Alto da Boa Vista; estande do 1º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente dos Bombeiros do Rio; trilhas guiadas por monitores ambientais e pelo Instituto Moleque Mateiro com diferentes horários de partida; teatro infantil com educação ambiental pelo Instituto Moleque Mateiro; oficina de bioescultura com argila, galhos, folhas, linhas e tecidos.

A programação continua com banho de floresta (vivência meditativa para relaxamento e bem-estar); sessões de Tai Chi Chuan; pintura de rosto temática de animais que existem no Parque; apresentação sobre como lidar com animais peçonhentos; mutirão do Programa de Voluntariado com remoção de espécies exóticas invasoras e plantio de mudas nativas da Mata Atlântica.

História do parque

A data oficial de criação do parque é 6 de julho de 1961. Na época, ele surgiu como junção da maior parte do Maciço da Tijuca, o que inclui as florestas das Paineiras, do Corcovado, da Tijuca, da Gávea Pequena, dos Trapicheiro, do Andaraí, dos Três Rios e da Covanca. O nome original era Parque Nacional do Rio de Janeiro, com 33 km².