Uma fotografia feita sem qualquer pretensão artística além do registro do cotidiano ganhou, 17 anos depois, um dos maiores reconhecimentos da publicidade mundial.

A campanha Sinfonia da Energia, criada a partir de uma ideia nascida de uma imagem do fotojornalista Paulo Pinto, conquistou neste ano o Leão de Ouro no Festival Internacional de Criatividade de Cannes, na França.

Considerado o prêmio mais importante da indústria global da comunicação e da publicidade, o Festival de Cannes Lions reúne anualmente milhares de campanhas de dezenas de países. O Leão de Ouro está entre as principais distinções do evento e reconhece trabalhos de excelência criativa, capazes de transformar ideias em impacto cultural, social ou mercadológico.

A origem da história remonta a agosto de 2009, quando Paulo fotografou pássaros pousados sobre fios elétricos em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, sua cidade natal. Na época, ele passava férias na cidade, embora já morasse em São Paulo desde a década de 1990, onde construiu uma sólida carreira no fotojornalismo.

Ao longo de mais de três décadas de profissão, trabalhou em alguns dos principais veículos de imprensa do país, registrando acontecimentos marcantes da vida política, social, econômica e cultural brasileira. Seu trabalho lhe rendeu diversos prêmios nacionais e reconhecimento pela sensibilidade do olhar documental.