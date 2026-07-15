Uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Minas Gerais (FICCO/MG) cumpriu, nesta quarta-feira (15), 17 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva contra uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e munições, homicídios e outros crimes violentos. As ações ocorreram em Governador Valadares e Formiga, em Minas Gerais, além de cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

Durante a operação, batizada de Red Flag, foram apreendidos drogas e aparelhos celulares, que passarão por perícia.

Além de Minas Gerais, os mandados foram cumpridos em Campinas (SP) e no Complexo Penitenciário de Bangu III, no Rio de Janeiro.

Segundo a FICCO/MG, as investigações continuam para esclarecer os fatos e identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa.

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