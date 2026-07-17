O programa Beco da Bossa estreia na, nesta sexta-feira (17), às 23h. Produzido pela, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a atração passa a integrar a programação da emissora dacom uma seleção dedicada à bossa nova, ao samba-jazz e a outras vertentes da música brasileira. Os episódios vão ar semanalmente em toda a cadeia nacional.

Beco da Bossa propõe um passeio por clássicos do gênero, mas também abre espaço para obras, artistas e repertórios menos conhecidos do público. A atração busca apresentar o chamado lado B da bossa nova e do samba-jazz, além de destacar a presença de artistas negros na construção dessa estética musical. A idealização e apresentação são de Giu de Souza.

O programa está entre as sete produções de emissoras integrantes da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) selecionadas em chamada pública para compor a programação das rádios da EBC.

No início de julho, a Rádio MEC passou a transmitir as primeiras delas: Piano Forte, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); e Aquarela, realização original da Rádio Universidade AM, emissora pública da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Já no início desta semana, a Rádio Nacional começou a exibir Brasil Instrumental, da Rádio Unesp FM.

O resultado do edital de chamada pública foi anunciado em 18 de maio, durante o Encontro da RNCP realizado no Rio de Janeiro. A iniciativa buscou ampliar a diversidade da programação das emissoras públicas, fortalecer a integração entre as rádios parceiras e incentivar a produção regional de conteúdos de interesse público.

Sobre a Rádio Nacional

A marca, que celebra 90 anos em 12 de setembro deste, faz parte da história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Nacional de Brasília AM e FM, Rádio Nacional de Recife, Rádio Nacional de São Luís, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões.

Ao longo desses 90 anos, a Nacional se firmou como uma das principais rádios do país e referência cultural na Música Popular Brasileira, no jornalismo e nas transmissões esportivas.

WhatsApp Nacional:

Rádio Nacional FM: (61) 99989-1201

Rádio Nacional AM: (61) 99674-1536

Rádio Nacional da Amazônia: (61) 99674-1568

Rádio Nacional do Rio de Janeiro: (21) 97119-9966

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional:

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz

Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz

São Paulo: FM 87,1 MHz

Recife: FM 87,1 MHz

São Luís: FM 93,7 MHz

Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC

Alto Solimões: FM 96,1 MHz

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