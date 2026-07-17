A B3 lançou três índices de renda fixa voltados ao acompanhamento de títulos públicos indexados à inflação: o B3 Tesouro IPCA Prazo Médio 2 anos (IB3 TPCA-PM2), B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos (IB3 TPCA-P5) e B3 Tesouro IPCA Prazo 10 anos (IB3 TPCA-P10), que servem para avaliar o desempenho de estratégias de investimento em Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-Bs).

Os indicadores também têm o objetivo de acompanhar diferentes trechos da curva de juros reais brasileira, refletindo distintos perfis de prazo e risco dentro do universo de títulos públicos, segundo a B3.

"Os lançamentos reforçam a capacidade da B3 de refletir diferentes perfis de prazo e risco dentro do universo dos títulos públicos. Os novos índices podem ser utilizados como referência por investidores, gestores de recursos, administradores de fundos, emissores de produtos financeiros e demais participantes do mercado que buscam acompanhar o comportamento de segmentos específicos da curva de juros reais brasileira", afirma o gerente de Produtos na B3, Hênio Scheidt, em nota.

Os três índices são de retorno total e compostos exclusivamente por NTN-Bs. Em todos os casos, as carteiras teóricas são formadas por cinco títulos e passam por rebalanceamentos trimestrais, para preservar as características de prazo definidas em cada metodologia.