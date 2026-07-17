A Polícia Civil investiga o desaparecimento do empresário brasiliense Leonardo Siqueira Alves, de 26 anos, em São Paulo. Segundo familiares, ele viajou à capital paulista para negociar a compra de um veículo, mas deixou de responder às tentativas de contato dois dias após chegar à cidade.

Alves viajou dirigindo um Fiat Pulse branco, o veículo foi incluído nas informações divulgadas pela família nas redes sociais para auxiliar nas buscas.

Durante a viagem, ele ficou hospedado em um apartamento no Itaim Bibi, zona sul. De acordo com a investigação, a permanência no local estava prevista até as 11h de 14 de julho. Após o encerramento da reserva, o imóvel foi encontrado vazio, e o empresário não foi localizado.

O último contato dos familiares com o empresário ocorreu na noite de 12 de julho. Desde a manhã seguinte, não houve mais resposta às mensagens nem às ligações.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi encaminhado ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que realiza investigações para localizar o empresário. Policiais do 15º Distrito Policial (Itaim Bibi) também participam das buscas.