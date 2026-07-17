Câmeras de segurança registraram o advogado Pedro Ely Cordeiro dos Santos, de 43 anos, entrando em uma adega acompanhado de outro homem momentos antes de ser encontrado morto na zona oeste de São Paulo. As imagens foram registradas por volta das 2h50 da madrugada da última sexta-feira, 10.

Nas gravações, Santos aparece chegando ao estabelecimento ao lado de um homem de boné branco com quem conversa antes de entrar no local. Em seguida, os dois pegam duas cervejas e continuam interagindo por alguns minutos. As imagens também mostram o advogado realizando o pagamento em uma máquina de cartão antes de sair da adega ainda acompanhado.

Santos foi encontrado pouco depois caído na Rua Fradique Coutinho, na altura do número 1.108, em Pinheiros, na zona oeste da capital. Testemunhas relataram que o advogado passou mal e se deitou na calçada. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou que a vítima apresentava pupilas dilatadas, havia vomitado e não tinha sinais aparentes de violência pelo corpo. Ele não resistiu e morreu no local.

O caso foi registrado como morte suspeita no 14º Distrito Policial (Pinheiros). Com a análise das imagens, a Polícia Civil tenta agora identificar o homem que acompanhava o advogado e apura se ele tem alguma relação com o caso, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Ao Estadão, o advogado da família, Marcelo Martins Ferreira, afirmou que a Polícia Civil também apura movimentações financeiras realizadas nas contas bancárias do advogado após o crime. Segundo ele, entre elas estão uma transação de R$ 20 para a compra de cigarros e cerveja, na região central de São Paulo, e uma tentativa de transferência de R$ 9.800, que não foi concluída após um bloqueio do aplicativo bancário. As duas operações teriam ocorrido na madrugada de domingo, 12.

A principal hipótese levantada pela família é a de que Santos tenha sido vítima do golpe conhecido como "Boa noite, Cinderela", em que criminosos dopam a vítima para cometer roubos. Na avaliação do advogado, a substância pode ter sido administrada em quantidade suficiente para provocar a morte. "A principal hipótese é o 'Boa noite, Cinderela', e quem fez isso provavelmente exagerou na dose a ponto de acontecer essa fatalidade", disse.

Últimos passos

Natural do Rio de Janeiro, Santos estava em São Paulo na semana passada e, na noite de quinta-feira, 9, saiu com um amigo para assistir a uma partida da Copa do Mundo em um bar na Vila Madalena.

Conforme os boletins de ocorrência, aos quais o Estadão teve acesso, os dois seguiram de carro por aplicativo até a Rua Canário, em Moema, na zona sul da capital. O amigo desembarcou no local por volta das 0h48, enquanto Santos seguiria para um hotel na Vila Olímpia em outro veículo. Segundo Ferreira, porém, a motorista do aplicativo o levou de volta à região da Vila Madalena.

De acordo com o advogado da família, foi nesse intervalo que o golpe pode ter ocorrido. "Tem um delay de duas horas, que foi o momento em que ele foi para Moema e voltou para a Vila Madalena. E, quando voltou, foi encontrado pela população", afirmou.

Santos foi localizado sem documentos e, por isso, não pôde ser identificado imediatamente. A família registrou seu desaparecimento após perder contato com o advogado. A última atividade registrada em seu celular foi a visualização de uma mensagem no WhatsApp às 5h da sexta-feira. A identificação só ocorreu na terça-feira, 14, após a realização de um exame papiloscópico (de impressões digitais).