O chef de cozinha brasileiro Dener Marcos Guieiro, de 28 anos, está desaparecido na Inglaterra há 13 dias. A Polícia Metropolitana de Londres (MPS, na sigla em inglês) afirmou, em uma publicação nas redes sociais, que Guieiro foi visto pela última vez às 2h do dia 4 de julho, no distrito de Hackney, na região leste da capital britânica.

Dener nasceu em Belo Horizonte e mora em Londres há cerca de seis anos. Ele trabalha como chef de cozinha em um restaurante da cidade de Hackney.

Dener desapareceu depois de participar de uma festa. Antes disso, ele teria deixado o carro na casa de um amigo. Desde então, não voltou para casa e não fez mais contato com os familiares.

"A polícia está preocupada com o bem-estar de Dener", escreveu a unidade da MPS responsável pelo distrito de Tower Hamlets.

"Qualquer informação ou pista, entre em contato com a polícia, informando a referência '01/7772919/26'", acrescentou.

Procurado, o Ministério das Relações Exteriores não retornou a tentativa de contato do Estadão. O espaço segue aberto.

Segundo o Itamaraty, cerca de 230 mil brasileiros vivem no Reino Unido. A maioria está na área de jurisdição do Consulado-Geral do Brasil em Londres.