O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) subiu 0,1% em maio, na comparação com abril, na série com ajuste sazonal, informou a autoridade monetária nesta sexta-feira, 17. Considerando duas casas decimais, o crescimento foi de 0,07%, abaixo do registrado em abril, de 0,40% (revisado, de 0,51%).

O resultado de maio ficou acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para queda de 0,20%. As estimativas do mercado iam de baixa de 1,06% a alta de 0,40%.

Todas as aberturas do IBC-Br subiram na margem em maio, exceto o indicador próprio da agropecuária que caiu 0,99%, depois de aumentar 0,11% em abril (revisado, de 0,04%). O índice ex-agropecuária, que exclui os efeitos do setor da conta, aumentou 0,23%, após alta de 0,39% no mês anterior (revisado, de 0,37%).

O índice de serviços subiu 0,06% após ter crescido 0,33% (revisado de 0,27%) no mês anterior; o da indústria aumentou 0,40%, após alta de mesma magnitude em abril (revisado de 0,36%); e o de impostos - equivalente, em linhas gerais, à rubrica de impostos líquidos sobre produtos do Produto Interno Bruto (PIB) - subiu 0,11%, após aumentar 0,38% (revisado de 0,26%) no mês anterior.

Interanual

Na comparação com maio de 2025, o IBC-Br total cresceu 0,80% na série sem ajuste sazonal - também acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 0,70%. As estimativas do mercado iam de estabilidade (0,00%) a crescimento de 2,70%.

O índice ex-agropecuária cresceu 0,69% na comparação interanual, após alta de 1,44% (revisado de 1,20%) no mês anterior. O da agropecuária subiu 2,00%, após uma alta de 0,44% em abril (revisado de 0,62%).

O indicador de serviços avançou 0,99%, após alta de 1,45% (revisado de 1,20%) no mês anterior. O índice da indústria cresceu 0,28%, depois de ter subido 1,45% (revisado de 1,28%). O índice de impostos aumentou 0,15%, após avançar 1,35% (revisado de 0,99%) em abril.