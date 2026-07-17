Sheila venceu a disputa contra Bianca e Matheus e foi consagrada campeã da primeira temporada da Casa do Patrão na noite da última quinta-feira, 16. A participante conquistou 64,79% dos votos na decisão e garantiu o título de vencedora do reality após uma trajetória marcada por conflitos e estratégias.

Bianca terminou em segundo lugar, com 32,02% dos votos, enquanto Matheus ficou bem distante, com apenas 3,19% da preferência do público. Com a vitória, Sheila deixou o programa com R$ 1.128.417,68. O valor reúne o prêmio da final e o saldo acumulado ao longo da competição.

A campeã foi uma das participantes que mais movimentaram a primeira edição do programa. Capitã da Polícia Militar e competidora mais velha da casa, ganhou fama por assumir uma postura de liderança entre os moradores. Ao longo da temporada, era frequentemente procurada para aconselhar outros participantes, característica que levou o apresentador Leandro Hassum a chamá-la de "psicóloga" oficial do programa.

Além das alianças e dos embates que marcaram sua trajetória, Sheila também ampliou sua vantagem financeira durante uma dinâmica especial que distribuiu R$ 100 mil. O prêmio reforçou o saldo da participante, que passou a apostar quantias maiores ao longo do jogo, decisão que desagradou parte dos adversários.